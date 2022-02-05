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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Какие процессы в организме запускает острая пища
Какие процессы в организме запускает острая пища
Гастроэнетролог объяснила, как острые блюда влияют на здоровье во время простуды или ОРВИ.
2022-02-05T09:00+0500
2022-02-05T09:00+0500
это интересно
здоровье
простуда
орви
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Острые блюда необходимо включать в рацион питания, поскольку они содержат полезные вещества, но и относиться к ним нужно с осторожностью. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян."Есть научные исследования, которые доказывают, что острая пища обладает антиоксидантным, антиканцерогенным и противовоспалительным действием. Она способствует нормализации веса, снижает уровень плохого холестерина, нормализует артериальное давление", - отмечает специалист.Однако в период простуды употреблять острую пищу из-за ее согревающего эффекта как малину и мед не стоит, предостерегает Арзуманян. В такой ситуации острое лишь раздражает верхние дыхательные пути и провоцирует кашель."Поскольку острая пища обладает сильным раздражающим действием на слизистые, на верхние дыхательные пути, на кожу, она противопоказана при кашле. Если любая болезнь в острой фазе – острой пищи лучше избегать", – заявила гастроэнтерологСреди хронических заболеваний противопоказанием для острой пищи также являются нарушения в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), поскольку острое может усугубить существующие проблемы, продолжила она.
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здоровье, простуда, орви

Какие процессы в организме запускает острая пища

09:00 05.02.2022
© Pixabay / JillWellingtonКайенский перец красный перец острый перец
Кайенский перец красный перец острый перец - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.02.2022
© Pixabay / JillWellington
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Гастроэнетролог объяснила, как острые блюда влияют на здоровье во время простуды или ОРВИ.
Острые блюда необходимо включать в рацион питания, поскольку они содержат полезные вещества, но и относиться к ним нужно с осторожностью. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.
"Есть научные исследования, которые доказывают, что острая пища обладает антиоксидантным, антиканцерогенным и противовоспалительным действием. Она способствует нормализации веса, снижает уровень плохого холестерина, нормализует артериальное давление", - отмечает специалист.
Однако в период простуды употреблять острую пищу из-за ее согревающего эффекта как малину и мед не стоит, предостерегает Арзуманян. В такой ситуации острое лишь раздражает верхние дыхательные пути и провоцирует кашель.
"Поскольку острая пища обладает сильным раздражающим действием на слизистые, на верхние дыхательные пути, на кожу, она противопоказана при кашле. Если любая болезнь в острой фазе – острой пищи лучше избегать", – заявила гастроэнтеролог
Среди хронических заболеваний противопоказанием для острой пищи также являются нарушения в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), поскольку острое может усугубить существующие проблемы, продолжила она.
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