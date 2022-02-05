https://uz.sputniknews.ru/20220205/kakie-protsessy-v-organizme-zapuskaet-ostraya-pischa-22550349.html

Какие процессы в организме запускает острая пища

Какие процессы в организме запускает острая пища

Гастроэнетролог объяснила, как острые блюда влияют на здоровье во время простуды или ОРВИ.

2022-02-05T09:00+0500

2022-02-05T09:00+0500

2022-02-05T09:00+0500

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здоровье

простуда

орви

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Острые блюда необходимо включать в рацион питания, поскольку они содержат полезные вещества, но и относиться к ним нужно с осторожностью. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян."Есть научные исследования, которые доказывают, что острая пища обладает антиоксидантным, антиканцерогенным и противовоспалительным действием. Она способствует нормализации веса, снижает уровень плохого холестерина, нормализует артериальное давление", - отмечает специалист.Однако в период простуды употреблять острую пищу из-за ее согревающего эффекта как малину и мед не стоит, предостерегает Арзуманян. В такой ситуации острое лишь раздражает верхние дыхательные пути и провоцирует кашель."Поскольку острая пища обладает сильным раздражающим действием на слизистые, на верхние дыхательные пути, на кожу, она противопоказана при кашле. Если любая болезнь в острой фазе – острой пищи лучше избегать", – заявила гастроэнтерологСреди хронических заболеваний противопоказанием для острой пищи также являются нарушения в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), поскольку острое может усугубить существующие проблемы, продолжила она.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

здоровье, простуда, орви