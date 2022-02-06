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Фото: Королева Елизавета II — история в портретах
Фото: Королева Елизавета II — история в портретах
Королева Великобритании Елизавета II стала первым британским монархом, просидевшим на престоле 70 лет. В честь платинового юбилея правления Ее Величества, мы подготовили подборку ее портретов за все эти годы.
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фото, мультимедиа , королева елизавета

Фото: Королева Елизавета II — история в портретах

22:00 06.02.2022 (обновлено: 19:53 07.02.2022)
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Королева Великобритании Елизавета II установила рекорд: она стала первым британским монархом, просидевшим на престоле 70 лет. В честь платинового юбилея правления Ее Величества мы подготовили подборку ее портретов за все эти годы.
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Портрет 1952 года: принцесса Елизавета в алмазной короне.

Портрет 1952 года: принцесса Елизавета в алмазной короне. - Sputnik Узбекистан
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Портрет 1952 года: принцесса Елизавета в алмазной короне.

© AFP / Intercontinentale

Королева Елизавета II на церемонии спуска на воду лайнера Empress of Britain компании Canadian Pacific, Глазго, 22 июня 1955 г.

Королева Елизавета II на церемонии спуска на воду лайнера Empress of Britain компании Canadian Pacific, Глазго, 22 июня 1955 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Intercontinentale

Королева Елизавета II на церемонии спуска на воду лайнера Empress of Britain компании Canadian Pacific, Глазго, 22 июня 1955 г.

© AP Photo

Королева Елизавета II во время ее первого рождественского обращения к нации 26 декабря 1952 года. Традицию рождественских обращений основал король Георг V, дед королевы, и продолжил ее отец, король Георг VI.

Королева Елизавета II во время ее первого рождественского обращения к нации 26 декабря 1952 года. Традицию рождественских обращений основал король Георг V, дед королевы, и продолжил ее отец, король Георг VI. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo

Королева Елизавета II во время ее первого рождественского обращения к нации 26 декабря 1952 года. Традицию рождественских обращений основал король Георг V, дед королевы, и продолжил ее отец, король Георг VI.

© AP Photo

Королева Елизавета II верхом на коне по кличке Империал 10 июня 1961 года принимает парад конной гвардии в честь своего 35-летия.

Королева Елизавета II верхом на коне по кличке Империал 10 июня 1961 года принимает парад конной гвардии в честь своего 35-летия. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo

Королева Елизавета II верхом на коне по кличке Империал 10 июня 1961 года принимает парад конной гвардии в честь своего 35-летия.

© AFP / Central Press

Королева Елизавета II в Лондоне, 3 мая 1971 г.

Королева Елизавета II в Лондоне, 3 мая 1971 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Central Press

Королева Елизавета II в Лондоне, 3 мая 1971 г.

© AFP / Patrick Riviere

Королева Елизавета II в день своего 62-летия в саду Дома Правительства в Перте, Австралия, 21 апреля 1988 года.

Королева Елизавета II в день своего 62-летия в саду Дома Правительства в Перте, Австралия, 21 апреля 1988 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Patrick Riviere

Королева Елизавета II в день своего 62-летия в саду Дома Правительства в Перте, Австралия, 21 апреля 1988 года.

© AP Photo / Max Nash / Pool

Королева Елизавета II во время традиционного выступления перед в палате лордов 23 октября 1996 года.

Королева Елизавета II во время традиционного выступления перед в палате лордов 23 октября 1996 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Max Nash / Pool

Королева Елизавета II во время традиционного выступления перед в палате лордов 23 октября 1996 года.

© AFP / Stefan Rousseau / Pool WPA

Ее Величество на цветочном шоу в Челси, 22 мая 2000 года.

Ее Величество на цветочном шоу в Челси, 22 мая 2000 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Stefan Rousseau / Pool WPA

Ее Величество на цветочном шоу в Челси, 22 мая 2000 года.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Британская королева во время приема в небоскребе Мэри-Экс, более известном как "огурец" (Gherkin) в лондонском Сити, 24 февраля 2010 года.

Британская королева во время приема в небоскребе Мэри-Экс, более известном как &quot;огурец&quot; (Gherkin) в лондонском Сити, 24 февраля 2010 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Британская королева во время приема в небоскребе Мэри-Экс, более известном как "огурец" (Gherkin) в лондонском Сити, 24 февраля 2010 года.

© AFP / Luke Macgregor / POOL

Королева Елизавета II на приеме в честь государственного визита президента Ирландии в Лондон 10 апреля 2014 года.

Королева Елизавета II на приеме в честь государственного визита президента Ирландии в Лондон 10 апреля 2014 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Luke Macgregor / POOL

Королева Елизавета II на приеме в честь государственного визита президента Ирландии в Лондон 10 апреля 2014 года.

© AFP / Simon Dawson

Королева Великобритании во время визита в Музей науки в Лондоне 7 марта 2019 года.

Королева Великобритании во время визита в Музей науки в Лондоне 7 марта 2019 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Simon Dawson

Королева Великобритании во время визита в Музей науки в Лондоне 7 марта 2019 года.

© AFP / Steve Parsons / POOL

Ее Величество демонстрирует дубинку с ее личным посланием, подготовленную для Эстафеты королевской дубинки на Играх Содружества 2022 года в Бирмингеме, Букингемский дворец, 4 октября 2021 года.

Ее Величество демонстрирует дубинку с ее личным посланием, подготовленную для Эстафеты королевской дубинки на Играх Содружества 2022 года в Бирмингеме, Букингемский дворец, 4 октября 2021 года. - Sputnik Узбекистан
12/12
© AFP / Steve Parsons / POOL

Ее Величество демонстрирует дубинку с ее личным посланием, подготовленную для Эстафеты королевской дубинки на Играх Содружества 2022 года в Бирмингеме, Букингемский дворец, 4 октября 2021 года.

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