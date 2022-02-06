Фото: Королева Елизавета II — история в портретах

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Королева Великобритании Елизавета II установила рекорд: она стала первым британским монархом, просидевшим на престоле 70 лет. В честь платинового юбилея правления Ее Величества мы подготовили подборку ее портретов за все эти годы.