Фото: Королева Елизавета II — история в портретах

Портрет 1952 года: принцесса Елизавета в алмазной короне.
Портрет 1952 года: принцесса Елизавета в алмазной короне.
Королева Елизавета II на церемонии спуска на воду лайнера Empress of Britain компании Canadian Pacific, Глазго, 22 июня 1955 г.
Королева Елизавета II на церемонии спуска на воду лайнера Empress of Britain компании Canadian Pacific, Глазго, 22 июня 1955 г.
Королева Елизавета II во время ее первого рождественского обращения к нации 26 декабря 1952 года. Традицию рождественских обращений основал король Георг V, дед королевы, и продолжил ее отец, король Георг VI.
Королева Елизавета II во время ее первого рождественского обращения к нации 26 декабря 1952 года. Традицию рождественских обращений основал король Георг V, дед королевы, и продолжил ее отец, король Георг VI.
Королева Елизавета II верхом на коне по кличке Империал 10 июня 1961 года принимает парад конной гвардии в честь своего 35-летия.
Королева Елизавета II верхом на коне по кличке Империал 10 июня 1961 года принимает парад конной гвардии в честь своего 35-летия.
Королева Елизавета II в Лондоне, 3 мая 1971 г.
Королева Елизавета II в Лондоне, 3 мая 1971 г.
Королева Елизавета II в день своего 62-летия в саду Дома Правительства в Перте, Австралия, 21 апреля 1988 года.
Королева Елизавета II в день своего 62-летия в саду Дома Правительства в Перте, Австралия, 21 апреля 1988 года.
Королева Елизавета II во время традиционного выступления перед в палате лордов 23 октября 1996 года.
Королева Елизавета II во время традиционного выступления перед в палате лордов 23 октября 1996 года.
Ее Величество на цветочном шоу в Челси, 22 мая 2000 года.
Ее Величество на цветочном шоу в Челси, 22 мая 2000 года.
Британская королева во время приема в небоскребе Мэри-Экс, более известном как "огурец" (Gherkin) в лондонском Сити, 24 февраля 2010 года.
Британская королева во время приема в небоскребе Мэри-Экс, более известном как "огурец" (Gherkin) в лондонском Сити, 24 февраля 2010 года.
Королева Елизавета II на приеме в честь государственного визита президента Ирландии в Лондон 10 апреля 2014 года.
Королева Елизавета II на приеме в честь государственного визита президента Ирландии в Лондон 10 апреля 2014 года.
Королева Великобритании во время визита в Музей науки в Лондоне 7 марта 2019 года.
Королева Великобритании во время визита в Музей науки в Лондоне 7 марта 2019 года.
Ее Величество демонстрирует дубинку с ее личным посланием, подготовленную для Эстафеты королевской дубинки на Играх Содружества 2022 года в Бирмингеме, Букингемский дворец, 4 октября 2021 года.
Ее Величество демонстрирует дубинку с ее личным посланием, подготовленную для Эстафеты королевской дубинки на Играх Содружества 2022 года в Бирмингеме, Букингемский дворец, 4 октября 2021 года.