https://uz.sputniknews.ru/20220206/ukraina-gotovitsya-nanesti-sokrushitelnyy-udar-po-rossiyskoy-energetike-22573411.html

Украина готовится нанести сокрушительный удар по российской энергетике

Украина готовится нанести сокрушительный удар по российской энергетике

С учетом проблем, с которыми украинская энергетика вошла в нынешний отопительный сезон, казалось, что реализацию идеи работы ОЭС в изолированном режиме могут отложить.

2022-02-06T14:30+0500

2022-02-06T14:30+0500

2022-02-06T14:30+0500

россия

украина

энергетика

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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил озвученные ранее планы относительно физического отключения Объединенной энергосистемы (ОЭС) страны от общей энергосети с Россией и Белоруссией уже в этом месяце. "В феврале запланирована тестовая работа энергосистемы в изолированном режиме во время прохождения зимних максимумов нагрузки. Предусмотрено проведение системных испытаний работы энергосистем Украины и Молдавии в составе единого блока регулирования в изолированном от синхронной зоны стран СНГ и Балтии режиме", — пояснил глава украинского правительства.Сделано это будет в рамках реализации планов Киева по присоединению к европейской энергосистеме ENTSO-E уже в 2023 году. Европа, кстати, необычно мягко подошла к требованиям по присоединению украинской энергосистемы. Изначально разговоры шли о том, что ОЭС Украины вместе с молдавским довеском должна будет в течение чуть ли не целого года работать изолированно и от европейской энергосистемы, и от России и Белоруссии. Что выглядело фантастикой из-за состояния украинской энергосистемы, хронических проблем с запасами топлива и так далее. Потом европейцы согласились, что ОЭС Украины достаточно будет поработать обособленно недельку зимой и недельку летом. Сейчас говорится еще менее определенно: о нескольких днях ее изолированной работы зимой и летом. Поскольку перевод в изолированный вариант осуществляется для подтверждения самодостаточности ее работы и отсутствия негативного влияния на соседей, выходит, что эти факты чудесным образом можно будет подтвердить в течение упомянутых нескольких дней.С учетом проблем, с которыми украинская энергетика вошла в нынешний отопительный сезон (достаточно скромные запасы газа, минимальные запасы угля, вынужденные стабильные закупки электроэнергии в Белоруссии, начавшиеся с ноября), казалось, что реализацию идеи работы ОЭС в изолированном режиме могут отложить. Тем более что 25 января, за несколько дней до откровений Шмыгаля, сначала рано утром от ОЭС отключился первый блок Хмельницкой АЭС из-за проблем с трансформатором, а еще через несколько часов в аварийный ремонт был выведен и четвертый блок Запорожской АЭС — из-за проблем с турбогенератором. Оператору ОЭС Украины пришлось максимально нагружать энергоблоки тепловой генерации, максимально сбрасывать воды на ГЭС, переключать два энергоблока Бурштынской ТЭС, которая обычно синхронизирована с европейской энергосистемой (так называемый Бурштынский энергоостров), на работу в ОЭС, но всего этого все равно не хватило. Утром 25 января Украине наряду с обычными контрактными поставками электроэнергии из Белоруссии пришлось запрашивать дополнительно аварийную помощь. Она оказывалась с 10:00 до 17:00.Следствием этой ситуации, во-первых, стал существенный рост цены на электроэнергию на рынке — средневзвешенная цена, которая последние полтора месяца понемногу падала благодаря работе 14 из 15 энергоблоков АЭС и закупке недорогой белорусской электроэнергии, 26 января выросла до 3,3 гривны (9,1 рубля) за киловатт. А во-вторых, и это еще важнее, — несмотря на то, что оба энергоблока были подключены к сети в течение двух суток, запасы угля на складах ТЭС за неделю с 24 по 31 января сократились на 7,9 процента, до 657 тысяч тонн. Что в преддверии перехода ОЭС Украины на работу в обособленном режиме было очень некстати.Но от эксперимента с самостоятельной работой ОЭС было решено не отказываться ни в коем случае, для чего украинские власти пошли на другой эксперимент: одновременное включение в сеть всех 15 энергоблоков АЭС. Для этого вслед за спешно подлатанными блоками Хмельницкой и Запорожской АЭС 30 января досрочно был подключен к сети четвертый блок Ровенской АЭС, который по плану должен был выйти из ремонта только 10 февраля. С этой же целью продолжают работать второй блок Хмельницкой АЭС, который согласно плану должен был уйти на капитальный ремонт 16 января, и первый блок Ровенской АЭС, который должен был встать на средний ремонт 18 января.Рискованный эксперимент с максимальным включением атомной генерации позволил разгрузить генерацию тепловую — в отдельные часы в резерве находилось более десятка энергоблоков ТЭС, чего не наблюдалось уже очень давно. Ну и, само собой, не сжигать при этом драгоценный уголь, который Украина теперь в значительных объемах импортирует. И, соответственно, вернуться к медленному накоплению его на складах ТЭС.История с отсоединением украинской ОЭС от российской и белорусской перекликается с аналогичной историей выхода Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) — только, говоря словами Петра I, в более лихом и придурковатом виде. Прибалтика к разрыву энергетических связей с Россией готовилась давно. Задолго до разрыва все три страны вступили в ЕС, получили финансирование и протянули силовые кабели из Швеции и Финляндии. В прошлом году Прибалтика впервые провела эксперимент по краткосрочному отключению от БРЭЛЛ. Но даже теперь окончательно разорвать энергетические связи планирует только в 2025 году.Украина серьезного финансирования от ЕС в этой теме не получила и, уж конечно, не обзавелась альтернативными источниками поставок электроэнергии. Правда, в отличие от Прибалтики, она имеет немалые энергетические мощности, но в подавляющем большинстве весьма и весьма изношенные. И тем не менее нацелена отключиться от энергосистем России и Белоруссии уже в 2023 году. При этом с прогнозами относительно даже ближайшего будущего в энергетике на Украине дела обстоят не очень: еще за неделю до возобновления импорта электроэнергии из Белоруссии в ноябре 2021 года в Министерстве энергетики Украины на голубом глазу заявляли, что импорта электричества из России и Белоруссии более не будет никогда.Интересно, что Россия очень легко дала Украине добро на проведение эксперимента с физическим отключением своей ОЭС. Но еще интереснее — удастся ли Украине так же легко получить обратное разрешение на ее физическое подключение после завершения эксперимента.Источник: РИА Новости.Читайте также:Украина ставит опасные атомные рекорды >>В целях экономии газа зима на Украине может закончиться досрочно >>

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украина, энергетика