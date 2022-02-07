Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20220207/gasparyan-o-zelenskom-kak-ego-mojno-nazvat---video-22590222.html
Гаспарян о Зеленском: "Как его можно назвать?" - видео
Гаспарян о Зеленском: "Как его можно назвать?" - видео
Политолог Армен Гаспарян прокомментировал реакцию Украины на слова Александра Лукашенко, назвавшего Владимира Зеленского "аморфным человеком без стержня".
2022-02-07T17:17+0500
2022-02-07T17:17+0500
видео
мультимедиа
александр лукашенко
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/07/22590159_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d08e5df83bbfcd2c70c932f7ce9c2013.jpg
Эксперт и телеведущий Армен Гаспарян считает, что белорусский лидер высказался в отношении Зеленского весьма толерантно, потому что сам политолог никак не может подобрать название для украинского лидера и его сторонников.Нападет ли Россия на Беларусь и чем Путин может помочь Молдове – в нашем видео на Sputnik на русском &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/07/22590159_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c443cca0e96e73c30435f9b04e57a831.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , александр лукашенко, владимир зеленский, видео

Гаспарян о Зеленском: "Как его можно назвать?" - видео

17:17 07.02.2022
© Sputnik
Подписаться на
Политолог Армен Гаспарян прокомментировал реакцию Украины на слова Александра Лукашенко, назвавшего Владимира Зеленского "аморфным человеком без стержня".
Эксперт и телеведущий Армен Гаспарян считает, что белорусский лидер высказался в отношении Зеленского весьма толерантно, потому что сам политолог никак не может подобрать название для украинского лидера и его сторонников.
"Как вообще можно называть людей, которые вечером говорят о том, что мы – форпост Европы, мы – самая сильная армия, да мир не видел такого вообще с нашествия гуннов (они, правда, не понимают, что несут, но ладно), а утром эти же люди говорят о том, что серьезный дефицит бронежилетов, касок, горючего и многих видов боеприпасов", - заявил аналитик.
Нападет ли Россия на Беларусь и чем Путин может помочь Молдове – в нашем видео на Sputnik на русском >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский