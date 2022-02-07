https://uz.sputniknews.ru/20220207/gasparyan-o-zelenskom-kak-ego-mojno-nazvat---video-22590222.html

Гаспарян о Зеленском: "Как его можно назвать?" - видео

Гаспарян о Зеленском: "Как его можно назвать?" - видео

Политолог Армен Гаспарян прокомментировал реакцию Украины на слова Александра Лукашенко, назвавшего Владимира Зеленского "аморфным человеком без стержня".

2022-02-07T17:17+0500

2022-02-07T17:17+0500

2022-02-07T17:17+0500

видео

мультимедиа

александр лукашенко

владимир зеленский

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Эксперт и телеведущий Армен Гаспарян считает, что белорусский лидер высказался в отношении Зеленского весьма толерантно, потому что сам политолог никак не может подобрать название для украинского лидера и его сторонников.Нападет ли Россия на Беларусь и чем Путин может помочь Молдове – в нашем видео на Sputnik на русском >>

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мультимедиа , александр лукашенко, владимир зеленский, видео