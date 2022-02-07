Гаспарян о Зеленском: "Как его можно назвать?" - видео
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Политолог Армен Гаспарян прокомментировал реакцию Украины на слова Александра Лукашенко, назвавшего Владимира Зеленского "аморфным человеком без стержня".
Эксперт и телеведущий Армен Гаспарян считает, что белорусский лидер высказался в отношении Зеленского весьма толерантно, потому что сам политолог никак не может подобрать название для украинского лидера и его сторонников.
"Как вообще можно называть людей, которые вечером говорят о том, что мы – форпост Европы, мы – самая сильная армия, да мир не видел такого вообще с нашествия гуннов (они, правда, не понимают, что несут, но ладно), а утром эти же люди говорят о том, что серьезный дефицит бронежилетов, касок, горючего и многих видов боеприпасов", - заявил аналитик.
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