https://uz.sputniknews.ru/20220207/grajdane-uzbekistana-poluchili-naibolshee-kolichestvo-trudovyx-patentov-v-rossii-22584588.html

Граждане Узбекистана получили наибольшее количество трудовых патентов в России

Граждане Узбекистана получили наибольшее количество трудовых патентов в России

В прошлом году миграционными властями России выдано 2 221 826 трудовых патента.

2022-02-07T13:45+0500

2022-02-07T13:45+0500

2022-02-07T13:45+0500

миграция

узбекистан

трудовой патент

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Граждане Узбекистана оформили наибольшее количество трудовых патентов в России по итогам прошлого года. Это следует из отчета МВД по миграционной ситуации в стране за 2021 год.По данным ведомства, узбекистанцы оформили 1 316 569 патента. Всего же в прошлом году миграционными властями России выдано 2 221 826 таких документа.Значительно меньше разрешений получили граждане Таджикистана — почти 787 тысяч. Еще реже выдавались патенты гражданам Азербайджана (почти 65 тысяч), Украины (37 тысяч) и Молдавии (17 тысяч).Между Узбекистаном и Россией с 2017 года действует соглашение об организованном наборе работников. С осени 2021-го запущена пилотная программа по привлечению 10 тысяч работников на российские стройки. В ней участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации.За счет оргнабора в январе-августе прошлого года в России трудоустроены 51,7 тысячи граждан Узбекистана.В рамках этой программы российский Минсельхоз планирует пригласить еще более 1 тысячи граждан Республики на предприятия агропромышленного комплекса. По оценке министерства, наиболее зависимыми от привлечения иностранной рабочей силы отраслями АПК являются овощеводство, садоводство, птицеводство, молочное скотоводство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность.

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узбекистан, трудовой патент