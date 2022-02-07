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Как проходит медосмотр трудовых мигрантов в Ташкенте — видео
Как проходит медосмотр трудовых мигрантов в Ташкенте — видео
В Узбекистан прибыли российские врачи, которые продолжат проводить медосмотр граждан, намеренных поехать на работу в Россию по оргнабору.
2022-02-07T19:00+0500
2022-02-07T19:00+0500
2022-02-07T19:00+0500
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Осмотром потенциальных трудовых мигрантов занимается вторая группа специалистов Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА). Подробнее об этом корреспонденту Sputnik рассказал руководитель сводного медицинского отряда ФМБА Борис Баранкин.По его словам, ФМБА работает по пилотному проекту между правительствами России и Узбекистана по привлечению трудовых мигрантов. В этом году рынок труда расширился. Теперь медики будут проводить медицинское освидетельствование не только для работников в сфере строительства, но и для граждан, готовых трудиться в сельском хозяйстве.После этого начнется второй этап проекта, направленный на максимальное удобство для мигрантов. Они больше не будут приезжать из областей в столицу, чтобы пройти диагностику. Отряд врачей начнет передвигаться по регионам и проводить освидетельствование на местах.Он добавил, что круг врачей будет расширен, когда начнется отбор кандидатов для работы в сельском хозяйстве. Отряд пополнится гинекологами и специалистами по УЗИ-диагностике. Сейчас в отряде работают врачи узкого профиля и средний медицинский персонал.Напомним, сводный отряд ФМБА начал работу в октябре прошлого года на территории Ташкентского колледжа управления персоналом и защиты труда.
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ташкент, мультимедиа , узбекистан, медики, видео
Как проходит медосмотр трудовых мигрантов в Ташкенте — видео
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В Узбекистан прибыли порядка 30 российских медиков, которые продолжат проводить медобследование граждан для поездки на работу в Россию в рамках оргнабора.
Осмотром потенциальных трудовых мигрантов занимается вторая группа специалистов Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА). Подробнее об этом корреспонденту Sputnik рассказал руководитель сводного медицинского отряда ФМБА Борис Баранкин.
По его словам, ФМБА работает по пилотному проекту между правительствами России и Узбекистана по привлечению трудовых мигрантов. В этом году рынок труда расширился. Теперь медики будут проводить медицинское освидетельствование не только для работников в сфере строительства, но и для граждан, готовых трудиться в сельском хозяйстве.
"На первом этапе мы должны набрать 10 тысяч граждан Узбекистана для трудоустройства в России. К данному моменту мы отобрали 3,5 тысячи людей, предстоит осмотреть еще 6,5 тысяч. На это выделяется порядка 4 месяцев", — рассказал Баранкин.
После этого начнется второй этап проекта, направленный на максимальное удобство для мигрантов. Они больше не будут приезжать из областей в столицу, чтобы пройти диагностику. Отряд врачей начнет передвигаться по регионам и проводить освидетельствование на местах.
"Какие именно регионы посетит отряд российских медиков, определяет правительство Узбекистана в лице Министерства занятости и трудовых отношений и Агентства по вопросам внешней трудовой миграции. Именно они составляют маршрут отряда. Выезды начнутся в конце весны-начале лета", - прокомментировал руководитель медицинского отряда.
Он добавил, что круг врачей будет расширен, когда начнется отбор кандидатов для работы в сельском хозяйстве. Отряд пополнится гинекологами и специалистами по УЗИ-диагностике. Сейчас в отряде работают врачи узкого профиля и средний медицинский персонал.
"Кроме этого, потенциальные трудовые мигранты могут получить вакцину "Спутник лайт" и сертификат, если ранее они не вакцинировались или нужна ревакцинация", - отметил Баранкин.
Напомним, сводный отряд ФМБА начал работу в октябре прошлого года на территории Ташкентского колледжа управления персоналом и защиты труда.