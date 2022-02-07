https://uz.sputniknews.ru/20220207/kak-proxodit-medosmotr-trudovyx-migrantov-v-tashkente--video-22591220.html

Как проходит медосмотр трудовых мигрантов в Ташкенте — видео

Как проходит медосмотр трудовых мигрантов в Ташкенте — видео

В Узбекистан прибыли российские врачи, которые продолжат проводить медосмотр граждан, намеренных поехать на работу в Россию по оргнабору.

2022-02-07T19:00+0500

2022-02-07T19:00+0500

2022-02-07T19:00+0500

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узбекистан

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Осмотром потенциальных трудовых мигрантов занимается вторая группа специалистов Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА). Подробнее об этом корреспонденту Sputnik рассказал руководитель сводного медицинского отряда ФМБА Борис Баранкин.По его словам, ФМБА работает по пилотному проекту между правительствами России и Узбекистана по привлечению трудовых мигрантов. В этом году рынок труда расширился. Теперь медики будут проводить медицинское освидетельствование не только для работников в сфере строительства, но и для граждан, готовых трудиться в сельском хозяйстве.После этого начнется второй этап проекта, направленный на максимальное удобство для мигрантов. Они больше не будут приезжать из областей в столицу, чтобы пройти диагностику. Отряд врачей начнет передвигаться по регионам и проводить освидетельствование на местах.Он добавил, что круг врачей будет расширен, когда начнется отбор кандидатов для работы в сельском хозяйстве. Отряд пополнится гинекологами и специалистами по УЗИ-диагностике. Сейчас в отряде работают врачи узкого профиля и средний медицинский персонал.Напомним, сводный отряд ФМБА начал работу в октябре прошлого года на территории Ташкентского колледжа управления персоналом и защиты труда.

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