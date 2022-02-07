https://uz.sputniknews.ru/20220207/kyrgyzstanets-spas-zadyxayuschegosya-rebenka-v-rossiyskom-aeroportu--foto-22585928.html

Кыргызстанец спас задыхающегося ребенка в российском аэропорту — фото

Кыргызстанец спас задыхающегося ребенка в российском аэропорту — фото

Мужчина спас ребенка и быстро ушел. После этого прибыли врачи. По словам очевидцев, жизнь мальчика весела на волоске.

2022-02-07T15:37+0500

2022-02-07T15:37+0500

2022-02-07T15:37+0500

россия

ребенок

аэропорт

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Гражданин Кыргызстана спас ребенка, задыхавшегося на руках матери в одном из аэропортов России.Как сообщает Sputnik Кыргызстан, об этом в своем Twitter написал турецкий блогер Фатих Копаран, предположивший, что мальчик мог проглотить мелкую деталь игрушки.Мужчина спас ребенка и быстро ушел. После этого прибыли врачи. По словам блогера, если бы не его оперативная помощь, мальчик бы умер.

россия

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ребенок, аэропорт