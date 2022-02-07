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Кыргызстанец спас задыхающегося ребенка в российском аэропорту — фото
Кыргызстанец спас задыхающегося ребенка в российском аэропорту — фото
Мужчина спас ребенка и быстро ушел. После этого прибыли врачи. По словам очевидцев, жизнь мальчика весела на волоске.
2022-02-07T15:37+0500
2022-02-07T15:37+0500
россия
ребенок
аэропорт
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Гражданин Кыргызстана спас ребенка, задыхавшегося на руках матери в одном из аэропортов России.Как сообщает Sputnik Кыргызстан, об этом в своем Twitter написал турецкий блогер Фатих Копаран, предположивший, что мальчик мог проглотить мелкую деталь игрушки.Мужчина спас ребенка и быстро ушел. После этого прибыли врачи. По словам блогера, если бы не его оперативная помощь, мальчик бы умер.
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ребенок, аэропорт

Кыргызстанец спас задыхающегося ребенка в российском аэропорту — фото

15:37 07.02.2022
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
Пассажиры в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Мужчина спас ребенка и быстро ушел. После этого прибыли врачи. По словам очевидцев, жизнь мальчика весела на волоске.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Гражданин Кыргызстана спас ребенка, задыхавшегося на руках матери в одном из аэропортов России.
Как сообщает Sputnik Кыргызстан, об этом в своем Twitter написал турецкий блогер Фатих Копаран, предположивший, что мальчик мог проглотить мелкую деталь игрушки.
"Я был довольно далеко. Раздался настолько сильный крик, что я подумал о теракте. Мать в панике трясла сына. Прибежал кыргыз и применил метод Геймлиха (брюшные толчки для извлечения постороннего предмета из верхних дыхательных путей. — Ред.), таким образом он спас ребенка", — рассказал Копаран.
Мужчина спас ребенка и быстро ушел. После этого прибыли врачи. По словам блогера, если бы не его оперативная помощь, мальчик бы умер.
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