https://uz.sputniknews.ru/20220207/kyrgyzstanets-spas-zadyxayuschegosya-rebenka-v-rossiyskom-aeroportu--foto-22585928.html
Кыргызстанец спас задыхающегося ребенка в российском аэропорту — фото
Кыргызстанец спас задыхающегося ребенка в российском аэропорту — фото
Мужчина спас ребенка и быстро ушел. После этого прибыли врачи. По словам очевидцев, жизнь мальчика весела на волоске.
2022-02-07T15:37+0500
2022-02-07T15:37+0500
2022-02-07T15:37+0500
россия
ребенок
аэропорт
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Гражданин Кыргызстана спас ребенка, задыхавшегося на руках матери в одном из аэропортов России.Как сообщает Sputnik Кыргызстан, об этом в своем Twitter написал турецкий блогер Фатих Копаран, предположивший, что мальчик мог проглотить мелкую деталь игрушки.Мужчина спас ребенка и быстро ушел. После этого прибыли врачи. По словам блогера, если бы не его оперативная помощь, мальчик бы умер.
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ребенок, аэропорт
Кыргызстанец спас задыхающегося ребенка в российском аэропорту — фото
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Мужчина спас ребенка и быстро ушел. После этого прибыли врачи. По словам очевидцев, жизнь мальчика весела на волоске.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Гражданин Кыргызстана спас ребенка, задыхавшегося на руках матери в одном из аэропортов России.
Как сообщает Sputnik Кыргызстан
, об этом в своем Twitter написал турецкий блогер Фатих Копаран, предположивший, что мальчик мог проглотить мелкую деталь игрушки.
"Я был довольно далеко. Раздался настолько сильный крик, что я подумал о теракте. Мать в панике трясла сына. Прибежал кыргыз и применил метод Геймлиха (брюшные толчки для извлечения постороннего предмета из верхних дыхательных путей. — Ред.), таким образом он спас ребенка", — рассказал Копаран.
Мужчина спас ребенка и быстро ушел. После этого прибыли врачи. По словам блогера, если бы не его оперативная помощь, мальчик бы умер.