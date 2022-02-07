https://uz.sputniknews.ru/20220207/nesovershennoletniy-voditel-pogib-v-dtp-v-namangane-22585551.html
Несовершеннолетний водитель погиб в ДТП в Намангане
Несовершеннолетний водитель погиб в ДТП в Намангане
За руль подросток сел без каких-либо разрешительных документов. По данному факту началось расследование.
2022-02-07T14:25+0500
2022-02-07T14:25+0500
2022-02-07T14:25+0500
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погиб
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Шестнадцатилетний водитель автомобиля Lacetti не справился с управлением и погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Намангане.По данным областного управления по безопасности дорожного движения, авария произошла в воскресенье днем на улице Бобуршох. Подросток не справился с управлением, врезался в бетонный столб и погиб на месте.Отмечается, что за руль авто погибший сел без каких-либо разрешительных документов. По данному факту началось расследование.
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водитель, несовершеннолетние, дтп, наманган, погиб
Несовершеннолетний водитель погиб в ДТП в Намангане
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За руль подросток сел без каких-либо разрешительных документов. По данному факту началось расследование.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Шестнадцатилетний водитель автомобиля Lacetti не справился с управлением и погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Намангане.
По данным
областного управления по безопасности дорожного движения, авария произошла в воскресенье днем на улице Бобуршох. Подросток не справился с управлением, врезался в бетонный столб и погиб на месте.
“Водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте. Пассажир автомобиля 2005 года рождения был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой”, — говорится в сообщении УБДД УВД по Наманганской области.
Отмечается, что за руль авто погибший сел без каких-либо разрешительных документов. По данному факту началось расследование.