https://uz.sputniknews.ru/20220207/prognoz-pogody-v-uzbekistane-na-7-11-fevralya-22581974.html

Прогноз погоды в Узбекистане на 7-11 февраля

Прогноз погоды в Узбекистане на 7-11 февраля

О погоде в ближайшие дни читайте в материале.

2022-02-07T12:55+0500

2022-02-07T12:55+0500

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Сегодня в Узбекистана есть небольшая вероятность слабых осадков в виде небольшого дождя и снега. Температура воздуха составит 2-7 градусов тепла. Об этом сообщает Узгидромет.Завтра на территории республики ожидается прохладный влажный воздух с Кавказа. Местами пройдут слабые осадки (дождь, снег), на севере и в горных районах выпадет снег. В областях Ферганской долины осадки маловероятны. Температура воздуха ночью понизится до 2 градусов мороза, днем будет в пределах 3-8 градусов тепла.9 февраля на большей части территории осадки прекратятся, лишь по Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям ночью и утром местами возможно пройдут небольшие осадки (дождь, снег). Слабые морозы в ночные часы сохранятся, а днем температура воздуха немного повысится до 7-10 градусов тепла.С середины недели погода по республике изменится, на территории появится очень теплый воздух с юга. Осадков не ожидается. Температура воздуха будет расти и превысит нормальные значения, и к концу недели днем воздух прогреется до 12-15 градусов тепла, на юге до18-20 градусов тепла.Большую часть недели в ночные и утренние часы будут наблюдаться туманы.7-8 февраля по горным районам республики опасность схода лавин сохраняется.

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погода, узбекистан