https://uz.sputniknews.ru/20220207/uzbekistan-prismatrivaetsya-k-obschemu-energorynku-eaes-22593537.html

Узбекистан присматривается к общему энергорынку ЕАЭС

Узбекистан присматривается к общему энергорынку ЕАЭС

Департамент энергетики ЕАК провел презентацию перспектив функционирования общего энергорынка ЕАЭС для представителей минэнерго Узбекистана.

2022-02-07T20:25+0500

2022-02-07T20:25+0500

2022-02-07T20:25+0500

экономика

узбекистан

рынок

еаэс

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Узбекистан рассматривает возможность присоединения к общему энергетическому рынку Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики республики. Отмечается, что департамент энергетики Евразийской экономической комиссии провел презентацию перспектив функционирования общего энергорынка ЕАЭС для представителей минэнерго Узбекистана.По данным пресс-службы, презентация прошла в соответствии с планом совместных мероприятий правительства Узбекистана и Евразийской экономической комиссии (ЕАК) на 2021-2023 годы.Участники договорились продолжить работы по углублению интеграционных процессов и минимизации негативных последствий присоединения к энергорынку союза, добавили в пресс-службе.Энергосистема Узбекистана является частью Объединенной энергосистемы Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданной в советское время. В нее сегодня входят системы Кыргызстана и юга Казахстана — стран-участниц ЕАЭС.Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участниками являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году статус наблюдателя при интеграционном объединении получили Узбекистан и Куба.

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