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Узбекистан присматривается к общему энергорынку ЕАЭС
Узбекистан присматривается к общему энергорынку ЕАЭС
Департамент энергетики ЕАК провел презентацию перспектив функционирования общего энергорынка ЕАЭС для представителей минэнерго Узбекистана.
2022-02-07T20:25+0500
2022-02-07T20:25+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Узбекистан рассматривает возможность присоединения к общему энергетическому рынку Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики республики. Отмечается, что департамент энергетики Евразийской экономической комиссии провел презентацию перспектив функционирования общего энергорынка ЕАЭС для представителей минэнерго Узбекистана.По данным пресс-службы, презентация прошла в соответствии с планом совместных мероприятий правительства Узбекистана и Евразийской экономической комиссии (ЕАК) на 2021-2023 годы.Участники договорились продолжить работы по углублению интеграционных процессов и минимизации негативных последствий присоединения к энергорынку союза, добавили в пресс-службе.Энергосистема Узбекистана является частью Объединенной энергосистемы Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданной в советское время. В нее сегодня входят системы Кыргызстана и юга Казахстана — стран-участниц ЕАЭС.Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участниками являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году статус наблюдателя при интеграционном объединении получили Узбекистан и Куба.
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Узбекистан присматривается к общему энергорынку ЕАЭС

20:25 07.02.2022
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2022
© Sputnik / Илья Наймушин
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Департамент энергетики ЕАК провел презентацию перспектив функционирования общего энергорынка ЕАЭС для представителей минэнерго Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Узбекистан рассматривает возможность присоединения к общему энергетическому рынку Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики республики. Отмечается, что департамент энергетики Евразийской экономической комиссии провел презентацию перспектив функционирования общего энергорынка ЕАЭС для представителей минэнерго Узбекистана.

"Стороны обменялись мнениями касательно возможных последствий присоединения Республики Узбекистан к общему энергетическому рынку ЕАЭС", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, презентация прошла в соответствии с планом совместных мероприятий правительства Узбекистана и Евразийской экономической комиссии (ЕАК) на 2021-2023 годы.
Участники договорились продолжить работы по углублению интеграционных процессов и минимизации негативных последствий присоединения к энергорынку союза, добавили в пресс-службе.
Энергосистема Узбекистана является частью Объединенной энергосистемы Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданной в советское время. В нее сегодня входят системы Кыргызстана и юга Казахстана — стран-участниц ЕАЭС.
Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участниками являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.
Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году статус наблюдателя при интеграционном объединении получили Узбекистан и Куба.
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