https://uz.sputniknews.ru/20220207/za-devochkoy-iz-tashkentskogo-zooparka-budut-sledit-do-18-let-22593957.html
За девочкой из Ташкентского зоопарка будут следить до 18 лет
За девочкой из Ташкентского зоопарка будут следить до 18 лет
Минздрав Узбекистана назначил личного ответственного за состоянием здоровья ребенка, который будет следить за этим до ее совершеннолетия.
2022-02-07T20:53+0500
2022-02-07T20:53+0500
2022-02-07T20:53+0500
общество
зоопарк
девочка
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. За здоровьем девочки, которую в конце января мать сбросила в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, будут следить до совершеннолетия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана. Как отмечается, ответственным за наблюдение назначен лично директор национального детского медицинского центра Алишер Шарипов.В целом же ребенок идет на поправку, пациентка проходит плановые процедуры под наблюдением медперсонала. Жительница Ташкента перекинула свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в столичном зоопарке днем 28 января. Хищник ребенка не тронул, девочка пострадала от падения с высоты почти в пять метров. У девочки была диагностирована открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.Органы прокуратуры возбудили в отношении матери уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы.Известно, что женщина с июля 2021 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Министерство по поддержке махалли и семьи Узбекистана сообщало, что она находилась в депрессии из-за уехавшего в Россию мужа.Второй ребенок женщины - шестилетний мальчик передан на время следствия в органы опеки. Зоопарк сделал бесплатным вход для пострадавшей девочки и для ее брата.
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зоопарк, девочка
За девочкой из Ташкентского зоопарка будут следить до 18 лет
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Минздрав Узбекистана назначил личного ответственного за состоянием здоровья ребенка, который будет следить за этим до ее совершеннолетия.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. За здоровьем девочки, которую в конце января мать сбросила в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, будут следить до совершеннолетия.
Об этом сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана. Как отмечается, ответственным за наблюдение назначен лично директор национального детского медицинского центра Алишер Шарипов.
В целом же ребенок идет на поправку, пациентка проходит плановые процедуры под наблюдением медперсонала.
"Сейчас пациентка проходит плановые процедуры под наблюдением медперсонала. Её здоровье улучшается день ото дня", — говорится в сообщении.
Жительница Ташкента перекинула свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в столичном зоопарке днем 28 января. Хищник ребенка не тронул, девочка пострадала от падения с высоты почти в пять метров. У девочки была диагностирована открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
Органы прокуратуры возбудили в отношении матери уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы.
Известно, что женщина с июля 2021 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Министерство по поддержке махалли и семьи Узбекистана сообщало, что она находилась в депрессии из-за уехавшего в Россию мужа.
Второй ребенок женщины - шестилетний мальчик передан на время следствия в органы опеки. Зоопарк сделал бесплатным вход для пострадавшей девочки и для ее брата.