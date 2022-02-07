https://uz.sputniknews.ru/20220207/za-devochkoy-iz-tashkentskogo-zooparka-budut-sledit-do-18-let-22593957.html

За девочкой из Ташкентского зоопарка будут следить до 18 лет

За девочкой из Ташкентского зоопарка будут следить до 18 лет

Минздрав Узбекистана назначил личного ответственного за состоянием здоровья ребенка, который будет следить за этим до ее совершеннолетия.

2022-02-07T20:53+0500

2022-02-07T20:53+0500

2022-02-07T20:53+0500

общество

зоопарк

девочка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/07/22594169_0:106:1032:688_1920x0_80_0_0_f9f6ee17836e2f9e8ac6d62904da5f12.jpg

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. За здоровьем девочки, которую в конце января мать сбросила в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, будут следить до совершеннолетия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана. Как отмечается, ответственным за наблюдение назначен лично директор национального детского медицинского центра Алишер Шарипов.В целом же ребенок идет на поправку, пациентка проходит плановые процедуры под наблюдением медперсонала. Жительница Ташкента перекинула свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в столичном зоопарке днем 28 января. Хищник ребенка не тронул, девочка пострадала от падения с высоты почти в пять метров. У девочки была диагностирована открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.Органы прокуратуры возбудили в отношении матери уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы.Известно, что женщина с июля 2021 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Министерство по поддержке махалли и семьи Узбекистана сообщало, что она находилась в депрессии из-за уехавшего в Россию мужа.Второй ребенок женщины - шестилетний мальчик передан на время следствия в органы опеки. Зоопарк сделал бесплатным вход для пострадавшей девочки и для ее брата.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

зоопарк, девочка