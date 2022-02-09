https://uz.sputniknews.ru/20220209/Otets-uzbekskoy-poezii-zhizn-i-nasledie-Alishera-Navoi-15962490.html

День Алишера Навои: биография поэта за две минуты — инфографика

День Алишера Навои: биография поэта за две минуты — инфографика

В Узбекистане и в других странах мира 9 февраля отмечают день рождения поэта, мыслителя и государственного деятеля Востока Алишера Навои.

2022-02-09T09:57+0500

2022-02-09T09:57+0500

2022-02-09T10:13+0500

в узбекистане

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Алишер Навои — фигура мирового масштаба. Это не только поэт, это еще и основатель узбекского литературного языка в том понимании, в котором мы его воспринимаем сегодня. С этой точки зрения его по праву можно считать узбекским Пушкиным.В честь дня рождения Навои вспомним жизнь, творчество и крылатые фразы великого мыслителя средневекового Востока — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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в узбекистане, мультимедиа