https://uz.sputniknews.ru/20220209/chem-otlichayutsya-reshimosti-rossii-i-ssha-22641383.html

Чем отличаются "решимости" России и США

Чем отличаются "решимости" России и США

"Союзная решимость – 2022" – прямой ответ Минска и Москвы на агрессивную и безрассудную внешнюю политику Вашингтона.

2022-02-09T21:30+0500

2022-02-09T21:30+0500

2022-02-09T21:30+0500

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Совместные маневры войск Беларуси и России посвящены отражению внешней агрессии, и локализованы на территории Союзного государства. В этом кардинальное отличие от американских ротаций "Атлантическая решимость", которые проводятся на чужой территории, в странах Восточной Европы – с прицелом на боевые действия Армии США в Республике Беларусь или на Украине. Активная фаза совместных белорусско-российских учений "Союзная решимость – 2022" состоится 10 – 20 февраля, охватит пять войсковых полигонов и четыре военных аэродрома на территории РБ. Оборонительную тематику отражают основные этапы и эпизоды маневров – усиление госграницы, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп "противника", постконфликтное урегулирование в регионе.Возможности объединенной войсковой группировки двух стран позволяют уверенно решить задачи маневров. Напомню, в февральских мероприятиях боевой подготовки в разной степени задействованы практически все Вооруженные силы РБ, то есть около 45 тысяч "штыков", 600 танков, 1500 БМП и БТР, 900 артиллерийских и ракетных установок.Российский президент Владимир Путин 7 февраля пообещал президенту Франции Эммануэлю Макрону вывести из Беларуси после учений 30 тысяч российских военнослужащих. Всего получается более 70 тысяч участников (на разных этапах), плюс вооружение и боевая техника РФ.Кроме специалистов российского Восточного военного округа в Беларусь переброшены зенитные ракетные системы ПВО С-400 "Триумф", комплексы войсковой ПВО (малой дальности) "Панцирь-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", ударные самолеты Су-35 и Су-25СМ. Воздушное пространство РБ патрулируют дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 ВКС России.На белорусской земле развернуты дальнобойные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха-4", способные в радиусе 300 км заглушить и ослепить натовские спутники, самолеты ДРЛО, F-16 и F-35, беспилотники и другие носители бортовых РЛС (на высотах от 10 метров). Аналогов в мире не существует. Напомню, в Сирии комплекс "Красуха" в боевых условиях (в 2015 году) увел в сторону от целей значительное число американских ракет "Томагавк".Оперативно-стратегический замысел, технологический уровень, боевой потенциал и географический масштаб оборонительных маневров РБ и РФ "Союзная решимость" – качественно превосходят параметры "Атлантической решимости" Армии США в Европе.Пародия на "Барбароссу"Формальное предназначение миссии "Атлантическая решимость" Армии США – "сдерживание" России (якобы для спокойствия европейских союзников), хотя именно Вашингтон в 2014 году в очередной раз не сдержался, и организовал вооруженный переворот в Киеве, после чего началась гражданская война на Украине, а Крым вернулся в состав РФ. Вся "решимость" Пентагона ежегодно наблюдается в достаточно далеких от Донбасса странах Балтии, Польше, Румынии и дюжине других.Весной состоится девятая миссия Atlantic Resolve 2022 с развертыванием боевой группы 3-й бронетанковой бригады 4-й пехотной дивизии Армии США в Европе. Новый контингент – около 1800 военнослужащих, 50 вертолетов, 1800 единиц техники и оборудования – прибудет морем в конце февраля в порты Дюнкерк (Франция) и Александруполис (Греция). Основные силы разместятся в Германии с передовым присутствием в Латвии, Польше и Румынии. Ротация завершится в апреле.Вроде бы, двусторонние и многонациональные учения Atlantic Resolve повышают оперативную совместимость союзных и партнерских войск, хотя наблюдается движение преимущественно американской бронетехники, авиации, оперативной группы поддержки. "Атлантическая решимость" в целом напоминает пародию на гитлеровский план "Барбаросса": бронетехника из Северной Америки разгружается в портах Западной Европы, и направляется на восток, однако количество и качество войск явно не соответствуют брутальным декларациям Вашингтона. Миссия напоминает мышиную возню.Ранее была переброшена в Европу 1-я бронетанковая бригада 1-й пехотной дивизии Армии США (место постоянной дислокации – штат Канзас), имеющая в своем составе примерно 3800 солдат, 80 танков, 130 боевых машин Bradley, 15 гаубиц Paladin, 1500 колесных машин и 85 вертолетов разного предназначения. Бригада базируется преимущественно в Польше, присутствует в Болгарии, Венгрии, Германии, Грузии, Румынии, Словакии и странах Балтии.Можно заметить, что на Европейском ТВД бронетанковая бригада Армии США выглядит крайне неубедительно. Американская бригада предназначена для обороны фронта шириной не более 20 км, а вероятная протяженность Восточного фронта НАТО может достигать 1500 км (с севера на юг). Даже танковая дивизия США полного состава имеет на вооружении максимум 350 танков и 670 бронетранспортеров. В ситуации вооруженного конфликта боевая группа одной бригады – несколько тысяч американских военнослужащих, около 80 танков M-1 Abrams и 100 боевых машин пехоты Bradley погоды не сделают, и окажутся в "котле". Самолеты и корабли с войсковыми резервами из США будут оперативно сбиты и потоплены на подходе к Старому Свету, европейские арсеналы Пентагона – уничтожены высокоточным оружием. В итоге "партнеры" в очередной раз продемонстрируют драматичную эвакуацию в стиле Дюнкерк-1940 или Кабул-2021. Даже в лучшие для Пентагона времена более 100 тысяч американских рейнджеров при поддержке 20 тысячного корпуса союзников и партнеров из 49 стран не сумели победить афганских талибов* в операциях низкой интенсивности.Вооруженные силы США – немногим более 1 млн военнослужащих – сегодня размазаны тонким слоем по планете, количественно и качественно не способны вести широкомасштабные боевые действия против высокотехнологичного противника с эшелонированной ПВО, современной ударной авиацией, гиперзвуковыми ракетами и ядерными боеголовками. В противостоянии с Россией ВВС США и НАТО не смогут обеспечить воздушное прикрытие наземных сил, зависимых от авиации на 80 процентов. "Искандеры" и "Триумфы" уничтожат аэродромы и самолеты альянса за сотни километров от передовой.При отсутствии реального доминирования (боевого потенциала) в Европе американские военачальники продолжают мыслить шаблонами холодной войны, и намерены со всей "атлантической решимостью" противостоять российским войскам на территории Республики Беларусь. Пренебрегая глобальной безопасностью, "партнеры" буквально стремятся к самоуничтожению. С другой стороны, Минск и Москва способны ускорить и локализовать этот процесс, то есть оперативно создать десятикратное превосходство в силах и средствах, уничтожить противника за несколько часов.Поэтому миссии Atlantic Resolve служат имитацией боеготовности войск, а белорусско-российские маневры "Союзная решимость-2022" являются технологическим и геополитическим унижением коллективного Запада, одной из форм принуждения к миру.* — члены движения "Талибан", находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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