https://uz.sputniknews.ru/20220209/chto-mojet-zapretit-zelenskiy-gasparyan-usomnilsya-v-ugrozax-ukrainy--video-22640704.html
Что может запретить Зеленский: Гаспарян усомнился в угрозах Украины – видео
Что может запретить Зеленский: Гаспарян усомнился в угрозах Украины – видео
"Легко жить людям, у которых полный отрыв от реальности", – так отозвался Гаспарян о деятелях ближнего зарубежья.
2022-02-09T19:43+0500
2022-02-09T19:43+0500
2022-02-09T19:43+0500
видео
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Традиционный обзор событий в странах ближнего зарубежья от политолога Армена Гаспаряна. Там, по его словам, "всегда находится повод нас удивить".Начали, как обычно, с Украины. Там, журналист Бутусов назвал Донбасс единственным регионом, где Россия не осуществляет активную переброску войск. Этот факт, по мнению представителя масс-медиа Украины, подозрителен, поэтому "вероятность российской атаки высока именно там".Гаспарян прокомментировал также высказывание советника Светланы Тихановской Франака Вячорки о том, что Лукашенко начинает шантажировать Украину."Здесь медицина бессильна. Только усыпить. Не тратить лекарства, силы и средства, –говорит Гаспарян. – Потому что за январь Беларусь на 28% нарастила поставки бензина на Украину. Это такой шантаж что ли?!""Легко жить людям, у которых полный отрыв от реальности", – так отозвался Гаспарян о деятелях ближнего зарубежья.
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мультимедиа , видео
Что может запретить Зеленский: Гаспарян усомнился в угрозах Украины – видео
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"Легко жить людям, у которых полный отрыв от реальности", – так отозвался Гаспарян о деятелях ближнего зарубежья.
Традиционный обзор событий в странах ближнего зарубежья от политолога Армена Гаспаряна. Там, по его словам, "всегда находится повод нас удивить".
Начали, как обычно, с Украины. Там, журналист Бутусов назвал Донбасс единственным регионом, где Россия не осуществляет активную переброску войск. Этот факт, по мнению представителя масс-медиа Украины, подозрителен, поэтому "вероятность российской атаки высока именно там".
"Если бы он был бы один такой, можно было бы сказать: "Не задался!" – сокрушается политолог. – Но ведь таких бутусовых, бутосят, бутусиков – через одного".
Гаспарян прокомментировал также высказывание советника Светланы Тихановской Франака Вячорки о том, что Лукашенко начинает шантажировать Украину.
"Здесь медицина бессильна. Только усыпить. Не тратить лекарства, силы и средства, –говорит Гаспарян. – Потому что за январь Беларусь на 28% нарастила поставки бензина на Украину. Это такой шантаж что ли?!"
"Легко жить людям, у которых полный отрыв от реальности", – так отозвался Гаспарян о деятелях ближнего зарубежья.