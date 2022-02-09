https://uz.sputniknews.ru/20220209/jertvami-chs-v-tadjikistane-v-proshlom-godu-stali-42-cheloveka-22633732.html

Жертвами ЧС в Таджикистане в прошлом году стали 42 человека

Жертвами ЧС в Таджикистане в прошлом году стали 42 человека

В минувшем году в стране произошло 358 чрезвычайных ситуаций, тогда как в 2020-м их было 213.

2022-02-09T16:25+0500

2022-02-09T16:25+0500

2022-02-09T16:25+0500

в мире

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. В Таджикистане в 2021 году в результате чрезвычайных ситуаций погибли 42 человека.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана Рустама Назарзоду. По его данным, это гораздо больше, чем годом ранее.По его словам, в минувшем году в стране произошло 358 чрезвычайных ситуаций, а в 2020-м их было 213. Страна пережила 52 стихийных бедствия.Экономике страны и населению чрезвычайные ситуации и техногенные катастрофы в 2021 году нанесли ущерб в размере 142 миллиона сомони (более 12,566 миллиона долларов), что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.Помимо этого, по данным Sputnik Таджикистан, из-за несоблюдения правил поведения на воде в реках и озерах в прошлом году утонуло 155 человек. Среди них 15 детей младше 4 лет и 60 - до 16. Спасателям удалось вытащить из воды 44 человека.

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