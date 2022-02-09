https://uz.sputniknews.ru/20220209/kakova-dolya-rossii-v-prodovolstvennom-importe-uzbekistana-22633022.html

Какова доля России в продовольственном импорте Узбекистана

Какова доля России в продовольственном импорте Узбекистана

Какое место занимает Россия в продовольственном импорте Узбекистана и какие товары лидирую по поставкам в республику - читайте в нашем обзоре.

2022-02-09T15:45+0500

2022-02-09T15:45+0500

2022-02-09T15:45+0500

экономика

узбекистан

импорт

товары

республика

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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Импорт продовольствия из России в Узбекистан в 2021 году вырос на 16,2 процента, следует из данных госкомитета по статистике республики, обнародованных во среду.По данным ведомства, в денежном эквиваленте рост составил 799,2 миллиона долларов. При этом общий объем продовольственного импорта практически достиг трех миллиардов долларов. Среди стран-поставщиков продовольственных товаров у России прочное второе место. На нее приходится 27,3 процента общего импорта. Лидером остается Казахстан – 996,6 миллиона долларов (рост – 14,6%, доля – 34,1%). В тройку в прошлом году вошла Бразилия, увеличившая свою долю в 6,5 раза до 11,2 процента (327,7 миллиона долларов).В товарной структуре Россия в 2021 году лидировала по поставкам в Узбекистан растительного масла (66,2% в общем объеме) - на 207,6 миллиона долларов (рост – 15,2%), маргарина (80,8%) – на 86,6 миллиона долларов (+2,8 раза) и молочной продукции (37,2%) – на 17,9 миллиона долларов (+1,75 раза).Ранее госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года торговый оборот Узбекистана с Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.

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узбекистан, импорт, товары, республика