https://uz.sputniknews.ru/20220209/kto-voshel-s-spisok-samyx-perspektivnyx-molodyx-upravlentsev-uzbekistana-22632225.html

Кто вошел с список самых перспективных молодых управленцев Узбекистана

Кто вошел с список самых перспективных молодых управленцев Узбекистана

Некоторые кадры впервые попали в список самых перспективных молодых руководителей в стране — кто они?

2022-02-09T15:05+0500

2022-02-09T15:05+0500

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общество

руководитель

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Общенациональное движение "Юксалиш" совместно с Институтом социальных и экономических инициатив опубликовало очередной ежегодный рейтинг перспективных руководящих кадров Узбекистана в возрасте до 40 лет.Сначала эксперты гражданского общества, аналитических центров и СМИ оценили результативность деятельности управленцев в достижении стратегических целей и задач в своей сфере.При составлении списка претендентов учитывались образование, узнаваемость руководителей в обществе, активность в социальных сетях, уровень их участия и влияния на повестку реформ, а также личные и профессиональные достижения.Далее — было проведено голосование экспертов из разных сфер. Более чем из 60 кандидатов, попавших в финальный тур, было отобрано Топ-40 руководителей до 40 лет, которые набрали максимально количество голосов.Лучшим молодым управленцем по версии представителей институтов гражданского общества стала исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства Гаянэ Умерова. Журналисты и блогеры отметили заслуги директора Агентства по делам молодежи Алишера Саъдуллаева.Представители "мозговых центров" в числе перспективных руководителей назвали также директора IT-парка Фархода Ибрагимова.Большие надежды возложены и на нового министра народного образования Бахтиёра Саидова: в этом году в его сфере ожидаются значительные преобразования.Впервые в рейтинг включены:Абат Файзуллаев — посол Узбекистана в Австрии;Абатбай Данияров — заместитель председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан;Бахтиёр Саидов — министр народного образования;Бобур Абдуллаев — ректор университета Амити в Ташкенте;Бахтиёр Мустафаев — заместитель директора Международного института Центральной Азии;Дурдона Рахимова — заместитель хокима г.Ташкент;Жамшид Эгамбердиев — заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций;Ирода Туляганова — генеральный секретарь Федерации тенниса;Курбон Турсунов — заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания;Милана Хаитова — член правления акционерного общества "Навоийский горно-металлургический комбинат";Одилжон Таджиев — заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса;Саидкахор Холхужаев — первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности;Умид Шодиев — постоянный представитель Узбекистана при ЮНЕСКО;Хушнудбек Худойбердиев — заместитель генерального директора УзА;Элбек Шукуров — хоким Сергелийского района;Юсуф Абсоатов — заместитель министра высшего и среднего образования.В последние года на ключевых постах в министерствах и ведомствах появилось много молодых управленцев. Большинство из них получили образование за рубежом, имеют практический опыт работы и успели проявить себя.Сегодня 10 из 24 министрам (42 %) — от 40 до 45 лет, четырем (17 %) — от 46 до 50 лет, троим (12 %) — от 51 до 55 лет.Кроме того, в Агентстве развития государственной службы при президенте появился клуб "Лидеры будущего", который объединяет перспективных, инициативных студентов вузов, госслужащих до 30 лет из разных регионов Узбекистана. В рамках специальной программы для них организуется тематическая учеба, мастер-классы и тренинги. Из их числа формируется резерв управленцев, лидеров, которых будут рекомендовать на руководящие должности.

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руководитель, узбекистан