https://uz.sputniknews.ru/20220209/neveroyatnye-sposobnosti-novogo-rossiyskogo-straja--foto-22635169.html

Невероятные способности нового российского "Стража" – фото

Невероятные способности нового российского "Стража" – фото

В России разработали новую модификацию патрульного корабля "Страж". Каковы его характеристики, задачи и возможности — читайте в нашем обзоре.

2022-02-09T17:05+0500

2022-02-09T17:05+0500

2022-02-09T17:05+0500

россия

корабль

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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" разработало на экспорт новую модификацию погружающегося патрульного корабля "Страж". Он сочетает в себе преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия, первый вариант меньшего водоизмещения был разработан в 2021 году и предложен также на экспорт.По его словам, новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов уменьшают качку, повышают устойчивость корабля как оружейной платформы, а также снижают радиолокационную заметностьРазмещение гидроакустической антенны в носовом бульбе улучшает условия её работы, а сам бульб снижает сопротивление движению в надводном положении. Более мощная энергетическая установка позволяет развивать скорость до 21 узла.Этот вариант имеет максимальный состав вооружения – малокалиберная автоматическая пушка, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 миллиметра. Такая комплектация делает "Страж" опасным противником даже для гораздо более крупных надводных кораблей.Как и в других вариантах, корабль имеет два герметичных многофункциональных ангара для размещения шлюпок и вооружения досмотровых групп, беспилотных летательных аппаратов или другой полезной нагрузки.Для поиска нарушителей могут использоваться как РЛС, так и гидроакустические антенны – это позволяет скрытно обнаруживать цели и незаметно приближаться к ним. Кроме того, корабль может использоваться для учений собственных противолодочных сил и подготовки экипажей классических подлодок. Дальность плавания составляет до 4 тысяч миль на скорости 10 узлов, при необходимости она может быть увеличена.Как почеркнули в "Рубине", в период сокращения военных бюджетов, вызванного необходимостью борьбы с пандемией и её последствиями, всё более востребованными становятся многофункциональные корабли.Более того, возможность к погружению позволяет "Стражу" решать типовые для патрульного корабля задачи новыми способами: более простыми и выгодными, подчеркнул собеседник.Проект "Страж" создаётся как "настраиваемый", его модификации и возможность варьировать характеристики позволяют предложить заказчику такой корабль, который будет в наибольшей степени соответствовать именно его задачам, условиям использования и имеющимся возможностям, отметили в "Рубине".

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