https://uz.sputniknews.ru/20220209/odkb-sledit-za-spyaschimi-yacheykami-terroristov-v-tsentralnoy-azii-22638593.html

ОДКБ следит за "спящими" ячейками террористов в Центральной Азии

ОДКБ следит за "спящими" ячейками террористов в Центральной Азии

Сбор, анализ и оценка информации ведется на системной основе. Налажен мониторинг положения в зоне ответственности ОДКБ и по ее периметру.

2022-02-09T18:25+0500

2022-02-09T18:25+0500

2022-02-09T18:25+0500

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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на системной основе анализирует информацию о "спящих" террористических ячейках в Центральной Азии. Как рассказал РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Микаэл Агасандян, для этого задействуются оперативные возможности стран-членов организации. По его словам, сбор, анализ и оценка соответствующей информации ведется на системной основе. Для этого задействуются оперативные возможности государств-членов. В рамках системы кризисного реагирования налажен мониторинг положения в зоне ответственности ОДКБ и по ее периметру.Постпред России добавил, что организация проводит соответствующие практические мероприятия, в том числе совместные контртеррористические операции.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

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одкб, центральная азия, террористы