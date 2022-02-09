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ОДКБ следит за "спящими" ячейками террористов в Центральной Азии
ОДКБ следит за "спящими" ячейками террористов в Центральной Азии
Сбор, анализ и оценка информации ведется на системной основе. Налажен мониторинг положения в зоне ответственности ОДКБ и по ее периметру.
2022-02-09T18:25+0500
2022-02-09T18:25+0500
2022-02-09T18:25+0500
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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на системной основе анализирует информацию о "спящих" террористических ячейках в Центральной Азии. Как рассказал РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Микаэл Агасандян, для этого задействуются оперативные возможности стран-членов организации. По его словам, сбор, анализ и оценка соответствующей информации ведется на системной основе. Для этого задействуются оперативные возможности государств-членов. В рамках системы кризисного реагирования налажен мониторинг положения в зоне ответственности ОДКБ и по ее периметру.Постпред России добавил, что организация проводит соответствующие практические мероприятия, в том числе совместные контртеррористические операции.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
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одкб, центральная азия, террористы
ОДКБ следит за "спящими" ячейками террористов в Центральной Азии
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Сбор, анализ и оценка информации ведется на системной основе. Налажен мониторинг положения в зоне ответственности ОДКБ и по ее периметру.
ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на системной основе анализирует информацию о "спящих" террористических ячейках в Центральной Азии.
Как рассказал РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Микаэл Агасандян, для этого задействуются оперативные возможности стран-членов организации.
"Функционирует рабочая группа по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом, занимающаяся разработкой совместных практических мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом и предотвращению или нейтрализации связанных с ними вызовов и угроз безопасности государств-членов", — сказал Агасандян.
По его словам, сбор, анализ и оценка соответствующей информации ведется на системной основе. Для этого задействуются оперативные возможности государств-членов. В рамках системы кризисного реагирования налажен мониторинг положения в зоне ответственности ОДКБ и по ее периметру.
Постпред России добавил, что организация проводит соответствующие практические мероприятия, в том числе совместные контртеррористические операции.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.