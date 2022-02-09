https://uz.sputniknews.ru/20220209/skolko-detey-rodilos-v-uzbekistane-v-yanvare-22612639.html

Сколько детей родилось в Узбекистане в январе

Сколько детей родилось в Узбекистане в январе

По показателю деторождаемости по стране вновь лидирует Самаркандская область, подтверждают данные статистики.

2022-02-09T08:00+0500

2022-02-09T08:00+0500

2022-02-09T08:00+0500

общество

дети

самаркандская область

статистика

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ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. За январь текущего года в Узбекистане появились на свет почти 70 тысяч детей. Об этом сообщает Государственный комитет статистики республики (Госкомстат).Так, в прошлом месяце в стране зарегистрировали факт рождения 69 198 детей. Эта цифра примерно на 7 тысяч больше, чем данные за январь 2021 года, отмечают в ведомстве.Больше всего детей при этом родилось в Самаркандской области - 8 516. Примечательно, что лидерство по деторождаемости область сохраняла и 1 января. По данным Министерства здравоохранения, в этот день в Узбекистане родились 1448 младенцев, 193 из них - в Самаркандской области.В целом статистика по рождаемости за январь в Узбекистане выглядит следующим образом:Ранее в Госкомстате озвучили официальные сведения по количеству проживающих на территории страны граждан. По данным на начало года, население Узбекистана составляет 35,3 млн человек. По сравнению с аналогичными данными 2021-го, цифра увеличилась на 0,8 млн.

самаркандская область

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дети, самаркандская область, статистика