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Умер ташкентский волонтер Станислав Мошковский
Умер ташкентский волонтер Станислав Мошковский
Станиславу Мошковскому было 48 лет. Его похоронили на Домбрабадском кладбище Ташкента.
2022-02-09T22:30+0500
2022-02-09T22:30+0500
2022-02-09T22:30+0500
общество
волонтер
умер
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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Шестого февраля в возрасте 48 лет не стало волонтера, основателя Facebook-сообщества “Доброе дело (Узбекистан)” Станислава Мошковского.Как сообщается, он умер в Ташкенте от инсульта.Волонтерской деятельностью Мошковский занимался много лет. Вместе с единомышленниками он помогал детям из детских домов, брал над ними шефство, снабжал одеждой устраивал праздники, содействовал в лечении и получении жилья.Был одним из соорганизаторов участия девочек из Узбекистана в проекте "Ты супер! Танцы". Как он сам рассказывал в интервью Sputnik Узбекистан, навыки, которые они получили в проекте, помогли им стать хореографами и изменить свою жизнь.После этого воспитанники Букинского детского дома, среди которых были и девчонки из проекта "Ты супер!", выступали на ташкентском мото-шоу.Станислава Мошковского похоронили на Домбрабадском кладбище Ташкента.Читайте также:Мошковский о "Ты супер!": дети растут в проекте, сами ставят танцы>>Такого Ташкент еще не видел: грандиозное мото- и автошоу в Узбекистане>>
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волонтер, умер
Умер ташкентский волонтер Станислав Мошковский
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Станиславу Мошковскому было 48 лет. Его похоронили на Домбрабадском кладбище Ташкента.
ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Шестого февраля в возрасте 48 лет не стало волонтера, основателя Facebook-сообщества “Доброе дело (Узбекистан)” Станислава Мошковского.
Как сообщается, он умер в Ташкенте от инсульта.
Волонтерской деятельностью Мошковский занимался много лет. Вместе с единомышленниками он помогал детям из детских домов, брал над ними шефство, снабжал одеждой устраивал праздники, содействовал в лечении и получении жилья.
Был одним из соорганизаторов участия девочек из Узбекистана в проекте "Ты супер! Танцы". Как он сам рассказывал в интервью Sputnik Узбекистан, навыки, которые они получили в проекте, помогли им стать хореографами и изменить свою жизнь.
“Все эти конкурсы устраиваются ради того, чтобы у детей появилось больше возможностей”, — сказал он тогда.
После этого воспитанники Букинского детского дома, среди которых были и девчонки из проекта "Ты супер!", выступали на ташкентском мото-шоу.
Станислава Мошковского похоронили на Домбрабадском кладбище Ташкента.