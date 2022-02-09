https://uz.sputniknews.ru/20220209/umer-tashkentskiy-volonter-stanislav-moshkovskiy-22641769.html

Умер ташкентский волонтер Станислав Мошковский

Умер ташкентский волонтер Станислав Мошковский

Станиславу Мошковскому было 48 лет. Его похоронили на Домбрабадском кладбище Ташкента.

2022-02-09T22:30+0500

2022-02-09T22:30+0500

2022-02-09T22:30+0500

общество

волонтер

умер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/786/93/7869335_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_d87f7da26eaeecb78f57574772b09da6.jpg

ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Шестого февраля в возрасте 48 лет не стало волонтера, основателя Facebook-сообщества “Доброе дело (Узбекистан)” Станислава Мошковского.Как сообщается, он умер в Ташкенте от инсульта.Волонтерской деятельностью Мошковский занимался много лет. Вместе с единомышленниками он помогал детям из детских домов, брал над ними шефство, снабжал одеждой устраивал праздники, содействовал в лечении и получении жилья.Был одним из соорганизаторов участия девочек из Узбекистана в проекте "Ты супер! Танцы". Как он сам рассказывал в интервью Sputnik Узбекистан, навыки, которые они получили в проекте, помогли им стать хореографами и изменить свою жизнь.После этого воспитанники Букинского детского дома, среди которых были и девчонки из проекта "Ты супер!", выступали на ташкентском мото-шоу.Станислава Мошковского похоронили на Домбрабадском кладбище Ташкента.Читайте также:Мошковский о "Ты супер!": дети растут в проекте, сами ставят танцы>>Такого Ташкент еще не видел: грандиозное мото- и автошоу в Узбекистане>>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

волонтер, умер