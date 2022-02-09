https://uz.sputniknews.ru/20220209/uzbekistan-ujestochaet-orujeynye-zakony-chto-izmenitsya-22629128.html
Узбекистан ужесточает оружейные законы. Что изменится?
Узбекистан ужесточает оружейные законы. Что изменится?
Депутаты рассмотрели законопроект, предусматривающий внесение изменений в шесть действующий законов, регулирующих оборот охотничьего оружия.
2022-02-09T14:25+0500
2022-02-09T14:25+0500
2022-02-09T14:25+0500
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закон
депутаты
законопроект
оборот
оружие
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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана намерены ужесточить законодательство об оружии.По данным Национального информационного агентства УзА, соответствующий законопроект рассмотрен концептуально на заседании палаты.Отмечается, что изменения коснутся, в частности, госрегулирования и контроля за оборотом оружия и боеприпасов. Эта задача, возложенная ранее на Национальную гвардию, возвращается к органам внутренних дел.Помимо этого, повышен минимальный возраст для получения права на приобретение гражданского охотничьего оружия и боевых припасов к нему до 25 лет. Пока же владеть таким оружием могут граждане с 21 года.Сенаторы Олий Мажлиса одобрили закон об оружии>>Как отметили на заседании представители прокуратуры, в большинстве случаев узбекистанцы, не достигшие 25-летнего возраста, приобретают оружие с целью показать себя. Это показывает оперативная статистика. В связи с этим изменение возрастного ценза будет способствовать снижению количества преступлений среди молодежи, совершенных с применением оружия.Отмечается, что в ходе подготовки данного законопроекта был изучен зарубежный опыт. В конечном итоге он предполагает внесение изменений в шесть действующий законов, регулирующих данный вопрос. Концепцию документа депутаты приняли в первом чтении.
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узбекистан, закон, депутаты, законопроект, оборот, оружие
Узбекистан ужесточает оружейные законы. Что изменится?
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Депутаты рассмотрели законопроект, предусматривающий внесение изменений в шесть действующий законов, регулирующих оборот охотничьего оружия.
ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана намерены ужесточить законодательство об оружии.
По данным Национального информационного агентства УзА, соответствующий законопроект рассмотрен концептуально на заседании палаты.
Отмечается
, что изменения коснутся, в частности, госрегулирования и контроля за оборотом оружия и боеприпасов. Эта задача, возложенная ранее на Национальную гвардию, возвращается к органам внутренних дел.
Помимо этого, повышен минимальный возраст для получения права на приобретение гражданского охотничьего оружия и боевых припасов к нему до 25 лет. Пока же владеть таким оружием могут граждане с 21 года.
Как отметили на заседании представители прокуратуры, в большинстве случаев узбекистанцы, не достигшие 25-летнего возраста, приобретают оружие с целью показать себя. Это показывает оперативная статистика. В связи с этим изменение возрастного ценза будет способствовать снижению количества преступлений среди молодежи, совершенных с применением оружия.
Отмечается, что в ходе подготовки данного законопроекта был изучен зарубежный опыт. В конечном итоге он предполагает внесение изменений в шесть действующий законов, регулирующих данный вопрос. Концепцию документа депутаты приняли в первом чтении.