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https://uz.sputniknews.ru/20220209/v-aeroportu-tashkenta-nashli-zolotuyu-kosmetiku--video-22615907.html
В аэропорту Ташкента нашли "золотую косметику" — видео
В аэропорту Ташкента нашли "золотую косметику" — видео
Всего таможенники изъяли 155 граммов ценностей, стоимость которых составляет 62 миллиона сумов.
2022-02-09T08:20+0500
2022-02-09T09:17+0500
происшествия
аэропорт
ташкент
аэропорт ташкента
золото
косметика
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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В аэропорту Ташкента таможенники обнаружили по-настоящему "золотую" косметику.По данным Государственного таможенного комитета Узбекистана, пассажир пытался вывезти из страны золотые украшения, которые спрятал в косметическое средство.Всего таможенники изъяли 155 граммов ценностей, стоимость которых составляет 62 миллиона сумов.
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аэропорт, ташкент, аэропорт ташкента, золото, косметика

В аэропорту Ташкента нашли "золотую косметику" — видео

08:20 09.02.2022 (обновлено: 09:17 09.02.2022)
© Пресс служба Государственного таможенного комитета РУМеждународный аэропорт Ташкента
Международный аэропорт Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2022
© Пресс служба Государственного таможенного комитета РУ
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Всего таможенники изъяли 155 граммов ценностей, стоимость которых составляет 62 миллиона сумов.
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В аэропорту Ташкента таможенники обнаружили по-настоящему "золотую" косметику.
По данным Государственного таможенного комитета Узбекистана, пассажир пытался вывезти из страны золотые украшения, которые спрятал в косметическое средство.
Всего таможенники изъяли 155 граммов ценностей, стоимость которых составляет 62 миллиона сумов.
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