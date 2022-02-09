https://uz.sputniknews.ru/20220209/v-aeroportu-tashkenta-nashli-zolotuyu-kosmetiku--video-22615907.html

В аэропорту Ташкента нашли "золотую косметику" — видео

В аэропорту Ташкента нашли "золотую косметику" — видео

Всего таможенники изъяли 155 граммов ценностей, стоимость которых составляет 62 миллиона сумов.

2022-02-09T08:20+0500

2022-02-09T08:20+0500

2022-02-09T09:17+0500

происшествия

аэропорт

ташкент

аэропорт ташкента

золото

косметика

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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В аэропорту Ташкента таможенники обнаружили по-настоящему "золотую" косметику.По данным Государственного таможенного комитета Узбекистана, пассажир пытался вывезти из страны золотые украшения, которые спрятал в косметическое средство.Всего таможенники изъяли 155 граммов ценностей, стоимость которых составляет 62 миллиона сумов.

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аэропорт, ташкент, аэропорт ташкента, золото, косметика