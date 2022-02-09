https://uz.sputniknews.ru/20220209/v-sferu-vodosnabjeniya-uzbekistana-vlojat-40-trln-sumov-22616574.html

В сферу водоснабжения Узбекистана вложат 40 трлн сумов

В сферу водоснабжения Узбекистана вложат 40 трлн сумов

Президент поручил обеспечить чистой питьевой водой более 1,5 тысяч махаллей и 2 тысяч социальных объектов.

2022-02-09T09:05+0500

2022-02-09T09:05+0500

2022-02-09T09:15+0500

общество

узбекистан

водоснабжение

президент

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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев накануне провел совещание по вопросам улучшения питьевого водоснабжения в регионах, сообщает пресс-служба главы государства.По данным пресс-службы, за последние пять лет в систему водоснабжения вложено 10 трлн сумов, и питьевой водой обеспечено 6,5 миллиона узбекистанцев.Тем не менее в ряде районов республики уровень снабжения питьевой водой ниже 30%. Поэтому в ближайшие пять лет в сферу водоснабжения власти республики инвестируют 40 трлн сумов. Цель – довести обеспеченность питьевой водой до 90%, канализацией – до 35%.Президент поручил ответственным лицам изучить возможности обеспечить чистой питьевой водой 1 545 махаллей, где нет централизованного водоснабжения. Сделать это можно тремя способами:Особое внимание уделят обеспечению водой 2 тысяч детских садов, школ и медицинских учреждений.Только в 2022 году на эти цели из госбюджета выделят 2 триллиона сумов и привлекут $245 млн инвестиций.При этом, для привлечения инвестиций из частного сектора предпринимателям будут выделяться субсидии на выплаты по кредитам для строительства объектов водного хозяйства, покупку спецтехники и оборудования в части, превышающей 14% ставки. Таможенные пошлины на ввозимую технику и оборудование отменят.Планируется также снизить налог на прибыль, имущество, земельный и социальный налог для предприятий водоснабжения с участием частных инвесторов до 1% и упростить порядок размещения социальных заказов и отбора частных партнеров.Читайте также: Как узбекистанцы обеспечены водой — инфографика

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узбекистан, водоснабжение, президент