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В Узбекистане может открыться посольство Греции
В Узбекистане может открыться посольство Греции
Дипломаты двух стран обсудили перспективы дальнейшего развития узбекско-греческих отношений, а также вопросы взаимодействия сторон в рамках международных организаций.
2022-02-09T20:22+0500
2022-02-09T20:22+0500
2022-02-09T20:22+0500
политика
узбекистан
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посольство
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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Власти Узбекистана рассматривают возможность открытия в республике посольства Греции.Данный вопрос обсудили чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Греческой Республике (с резиденцией в Риме) Отабек Акбаров и министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.Иных подробностей не приводится. Сообщается, что вместе с этим стороны обсудили возобновление практики проведения консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также установление побратимских связей между городами Ташкент и Афины, Самарканд и Салоники, Бухара и Нафплио.В целом, как говорится в сообщении, в ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-греческих отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы взаимодействия сторон в рамках международных организаций.Рассмотрен график предстоящих мероприятий, в частности предстоящий визит главы МИД Греции в Узбекистан в марте текущего года.
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узбекистан, греция, посольство
В Узбекистане может открыться посольство Греции
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Дипломаты двух стран обсудили перспективы дальнейшего развития узбекско-греческих отношений, а также вопросы взаимодействия сторон в рамках международных организаций.
ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Власти Узбекистана рассматривают возможность открытия в республике посольства Греции.
Данный вопрос обсудили чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Греческой Республике (с резиденцией в Риме) Отабек Акбаров и министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.
“Рассмотрены предложения по активизации сотрудничества, в том числе по открытию посольства Греции в Узбекистане”, — говорится в сообщении пресс-службы узбекистанского МИД.
Иных подробностей не приводится. Сообщается, что вместе с этим стороны обсудили возобновление практики проведения консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также установление побратимских связей между городами Ташкент и Афины, Самарканд и Салоники, Бухара и Нафплио.
В целом, как говорится в сообщении
, в ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-греческих отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы взаимодействия сторон в рамках международных организаций.
Рассмотрен график предстоящих мероприятий, в частности предстоящий визит главы МИД Греции в Узбекистан в марте текущего года.