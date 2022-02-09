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Видео: каждый сам отвечает перед своей совестью — Давлетов
Видео: каждый сам отвечает перед своей совестью — Давлетов
Выступая с годовым отчётом о деятельности минюста, министр отметил, что религиозность человека — это в первую очередь дело самого человека и его конституционное право.
2022-02-09T08:45+0500
2022-02-09T08:45+0500
2022-02-09T09:16+0500
общество
русланбек давлетов
минюст узбекистана
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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов высказался о недопустимости оценки людей на основе чьих бы то ни было отдельных религиозных критериев.Выступая в понедельник с годовым отчетом о деятельности возглавляемого им ведомства, министр отметил, что религиозность человека — это в первую очередь дело самого человека и его конституционное право.Министр отметил, что Минюст не допустит, чтобы кто-либо оценивал общество критериями собственных религиозных или домашних взглядов, а выступление некоторых религиозных деятелей могут привести к расколу в обществе.По его словам, религиозные организации не вправе создавать такой разлад.
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русланбек давлетов, минюст узбекистана
Видео: каждый сам отвечает перед своей совестью — Давлетов
08:45 09.02.2022 (обновлено: 09:16 09.02.2022) Подписаться на
Выступая с годовым отчетом о деятельности Минюста, министр отметил, что религиозность человека — это в первую очередь дело самого человека и его конституционное право.
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов высказался о недопустимости оценки людей на основе чьих бы то ни было отдельных религиозных критериев.
Выступая в понедельник с годовым отчетом о деятельности возглавляемого им ведомства, министр отметил, что религиозность человека — это в первую очередь дело самого человека и его конституционное право.
"Хочет — верит в религию, не хочет — не верит. Хочет — может жить как отшельник. Это его конституционное право. Никто, независимо от своего социального статуса, не может отрицать или посягать на права и гарантии, определенные законом", — сказал Давлетов.
Министр отметил, что Минюст не допустит, чтобы кто-либо оценивал общество критериями собственных религиозных или домашних взглядов, а выступление некоторых религиозных деятелей могут привести к расколу в обществе.
По его словам, религиозные организации не вправе создавать такой разлад.