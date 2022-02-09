https://uz.sputniknews.ru/20220209/video-kajdyy-sam-otvechaet-pered-svoey-sovestyu--davletov-22616113.html

Видео: каждый сам отвечает перед своей совестью — Давлетов

Видео: каждый сам отвечает перед своей совестью — Давлетов

Выступая с годовым отчётом о деятельности минюста, министр отметил, что религиозность человека — это в первую очередь дело самого человека и его конституционное право.

2022-02-09T08:45+0500

2022-02-09T08:45+0500

2022-02-09T09:16+0500

общество

русланбек давлетов

минюст узбекистана

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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов высказался о недопустимости оценки людей на основе чьих бы то ни было отдельных религиозных критериев.Выступая в понедельник с годовым отчетом о деятельности возглавляемого им ведомства, министр отметил, что религиозность человека — это в первую очередь дело самого человека и его конституционное право.Министр отметил, что Минюст не допустит, чтобы кто-либо оценивал общество критериями собственных религиозных или домашних взглядов, а выступление некоторых религиозных деятелей могут привести к расколу в обществе.По его словам, религиозные организации не вправе создавать такой разлад.

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русланбек давлетов, минюст узбекистана