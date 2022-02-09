https://uz.sputniknews.ru/20220209/video-v-moskve-poyavilis-snegoviki-v-tyubeteykax---22627170.html
Видео: в Москве появились снеговики в тюбетейках
Видео: в Москве появились снеговики в тюбетейках
Герои сказок и мультфильмов и целая аллея необычных снеговиков – в Москве проходит фестиваль ледяных скульптур. Среди скульпторов, представивших свои работы на фестивале – два брата из жаркого Самарканда.
2022-02-09T21:00+0500
2022-02-09T21:00+0500
2022-02-09T21:00+0500
видео
мультимедиа
москва
скульптура
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Пушкинская набережная в парке Горького превратилась в эти дни в настоящий музей удивительных ледяных скульптур: здесь проходит международный фестиваль "Снег и лед в Москве". Свои работы на фестивале представили команды из 23 российских городов, а также участники из ДНР и Беларуси, Италии и Финляндии. Есть среди участников фестиваля и скульпторы из Узбекистана.Уроженец Самарканда Фахлюль Шайгов с братом Раилем прилетел в Москву специально для участия в фестивале. Братья представили здесь необычных снеговиков – в тюбетейках, узбекских народых костюмах и с национальным музыкальным инструментом – дутаром. На изготовление 6-метровой композиции ушло четыре дня.Искусству скульптора братья учились в Узбекистане. По словам узбекистанца, нет большой разницы, с каким материалом работать: гипсом, деревом или прессованным снегом. Изготавливать морозные скульптуры даже проще – в случае чего, можно дополнить композицию, скорректировать ее, а вот с деревом приходится начинать все сначала.Еще одна команда из Узбекистана представила на фестивале скульптуру из льда – волшебную жар-птицу. В рамках фестиваля скульпторы проводят в парке мастер-классы по работе со снегом и льдом. После окончания мероприятия 28 февраля братья отправятся домой, в Самарканд.
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мультимедиа , москва, скульптура, видео
Видео: в Москве появились снеговики в тюбетейках
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Герои сказок и мультфильмов и целая аллея необычных снеговиков – в Москве проходит фестиваль ледяных скульптур. Среди скульпторов, представивших свои работы на фестивале – два брата из жаркого Самарканда.
Пушкинская набережная в парке Горького превратилась в эти дни в настоящий музей удивительных ледяных скульптур: здесь проходит международный фестиваль "Снег и лед в Москве". Свои работы на фестивале представили команды из 23 российских городов, а также участники из ДНР и Беларуси, Италии и Финляндии. Есть среди участников фестиваля и скульпторы из Узбекистана.
Уроженец Самарканда Фахлюль Шайгов с братом Раилем прилетел в Москву специально для участия в фестивале. Братья представили здесь необычных снеговиков – в тюбетейках, узбекских народых костюмах и с национальным музыкальным инструментом – дутаром. На изготовление 6-метровой композиции ушло четыре дня.
"Мы хотели рассказать об узбекском народе, так и родилась наша идея", - делится Фахлюль.
Искусству скульптора братья учились в Узбекистане. По словам узбекистанца, нет большой разницы, с каким материалом работать: гипсом, деревом или прессованным снегом. Изготавливать морозные скульптуры даже проще – в случае чего, можно дополнить композицию, скорректировать ее, а вот с деревом приходится начинать все сначала.
"Почему меня это заинтересовало? Хотелось разнообразия, поучаствовать в фестивале, показать наш народ, - рассказывает скульптор. - В Узбекистане у нас есть специальные комнаты-холодильники, где мы замораживаем снег и работаем".
Еще одна команда из Узбекистана представила на фестивале скульптуру из льда – волшебную жар-птицу. В рамках фестиваля скульпторы проводят в парке мастер-классы по работе со снегом и льдом. После окончания мероприятия 28 февраля братья отправятся домой, в Самарканд.