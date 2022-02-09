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Видео: в Москве появились снеговики в тюбетейках

Видео: в Москве появились снеговики в тюбетейках

Герои сказок и мультфильмов и целая аллея необычных снеговиков – в Москве проходит фестиваль ледяных скульптур. Среди скульпторов, представивших свои работы на фестивале – два брата из жаркого Самарканда.

2022-02-09T21:00+0500

2022-02-09T21:00+0500

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скульптура

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Пушкинская набережная в парке Горького превратилась в эти дни в настоящий музей удивительных ледяных скульптур: здесь проходит международный фестиваль "Снег и лед в Москве". Свои работы на фестивале представили команды из 23 российских городов, а также участники из ДНР и Беларуси, Италии и Финляндии. Есть среди участников фестиваля и скульпторы из Узбекистана.Уроженец Самарканда Фахлюль Шайгов с братом Раилем прилетел в Москву специально для участия в фестивале. Братья представили здесь необычных снеговиков – в тюбетейках, узбекских народых костюмах и с национальным музыкальным инструментом – дутаром. На изготовление 6-метровой композиции ушло четыре дня.Искусству скульптора братья учились в Узбекистане. По словам узбекистанца, нет большой разницы, с каким материалом работать: гипсом, деревом или прессованным снегом. Изготавливать морозные скульптуры даже проще – в случае чего, можно дополнить композицию, скорректировать ее, а вот с деревом приходится начинать все сначала.Еще одна команда из Узбекистана представила на фестивале скульптуру из льда – волшебную жар-птицу. В рамках фестиваля скульпторы проводят в парке мастер-классы по работе со снегом и льдом. После окончания мероприятия 28 февраля братья отправятся домой, в Самарканд.

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2022

Эльвира Сулайманкулова

Эльвира Сулайманкулова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Эльвира Сулайманкулова

мультимедиа , москва, скульптура, видео