https://uz.sputniknews.ru/20220210/22653081.html

Фото: Афганистан до и после прихода к власти талибов*

Фото: Афганистан до и после прихода к власти талибов*

После того, как в августе прошлого года к власти в Афганистане пришло движение "Талибан"*, жизнь в стране резко изменилась. Предлагаем вам подборку фотографий одних и тех же мест до и после смены власти.

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* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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фото, мультимедиа , афганистан