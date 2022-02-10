Фото: Афганистан до и после прихода к власти талибов*
Витрина салона красоты до и после смены власти в Афганистане. Изображения женщин в уличной рекламе сначала закрашивали, а затем и вовсе сняли.
Витрина салона красоты до и после смены власти в Афганистане. Изображения женщин в уличной рекламе сначала закрашивали, а затем и вовсе сняли.
Флагшток с флагом Афганистана (вверху) и без (внизу). После прихода к власти временное правительство предложило для страны новое название и новый флаг.
Флагшток с флагом Афганистана (вверху) и без (внизу). После прихода к власти временное правительство предложило для страны новое название и новый флаг.
Витрина салона красоты до и после смены власти в Афганистане. Изображения женщин в уличной рекламе сначала закрашивали, а затем и вовсе сняли.
Витрина салона красоты до и после смены власти в Афганистане. Изображения женщин в уличной рекламе сначала закрашивали, а затем и вовсе сняли.
Флагшток в парке развлечений в Кабуле с флагом (вверху) и без (внизу). После прихода к власти временное правительство предложило для страны новое название и новый флаг.
Флагшток в парке развлечений в Кабуле с флагом (вверху) и без (внизу). После прихода к власти временное правительство предложило для страны новое название и новый флаг.
Витрина салона красоты до и после смены власти в Афганистане. Изображения женщин в уличной рекламе сначала закрашивали, а затем и вовсе сняли.
Витрина салона красоты до и после смены власти в Афганистане. Изображения женщин в уличной рекламе сначала закрашивали, а затем и вовсе сняли.
Государственный флаг Афганистана развевается на холме в районе Вазир Акбар Хан (вверху) и пустой флагшток на том же холме. После прихода к власти временное правительство предложило для страны новое название и новый флаг.
Государственный флаг Афганистана развевается на холме в районе Вазир Акбар Хан (вверху) и пустой флагшток на том же холме. После прихода к власти временное правительство предложило для страны новое название и новый флаг.
Изображение покойного Ахмад Шаха Масуда в Кабуле и этот же памятник без портрета.
Изображение покойного Ахмад Шаха Масуда в Кабуле и этот же памятник без портрета.