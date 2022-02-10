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Фото: Афганистан до и после прихода к власти талибов*
Фото: Афганистан до и после прихода к власти талибов*
После того, как в августе прошлого года к власти в Афганистане пришло движение "Талибан"*, жизнь в стране резко изменилась. Предлагаем вам подборку фотографий одних и тех же мест до и после смены власти.
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фото, мультимедиа , афганистан

Фото: Афганистан до и после прихода к власти талибов*

22:00 10.02.2022
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После того, как в августе прошлого года к власти в Афганистане пришло движение "Талибан"*, жизнь в стране резко изменилась. Предлагаем вам подборку фотографий одних и тех же мест до и после смены власти.
© AFP / Mohd Rasfan / Adek Berry

Витрина салона красоты до и после смены власти в Афганистане. Изображения женщин в уличной рекламе сначала закрашивали, а затем и вовсе сняли.

Витрина салона красоты до и после смены власти в Афганистане. Изображения женщин в уличной рекламе сначала закрашивали, а затем и вовсе сняли. - Sputnik Узбекистан
1/7
© AFP / Mohd Rasfan / Adek Berry

Витрина салона красоты до и после смены власти в Афганистане. Изображения женщин в уличной рекламе сначала закрашивали, а затем и вовсе сняли.

© AFP / Mohd Rasfan / Wakil Kohsar

Флагшток с флагом Афганистана (вверху) и без (внизу). После прихода к власти временное правительство предложило для страны новое название и новый флаг.

Флагшток с флагом Афганистана (вверху) и без (внизу). После прихода к власти временное правительство предложило для страны новое название и новый флаг. - Sputnik Узбекистан
2/7
© AFP / Mohd Rasfan / Wakil Kohsar

Флагшток с флагом Афганистана (вверху) и без (внизу). После прихода к власти временное правительство предложило для страны новое название и новый флаг.

© AFP / Mohd Rasfan / Wakil Kohsar

Витрина салона красоты до и после смены власти в Афганистане. Изображения женщин в уличной рекламе сначала закрашивали, а затем и вовсе сняли.

Витрина салона красоты до и после смены власти в Афганистане. Изображения женщин в уличной рекламе сначала закрашивали, а затем и вовсе сняли. - Sputnik Узбекистан
3/7
© AFP / Mohd Rasfan / Wakil Kohsar

Витрина салона красоты до и после смены власти в Афганистане. Изображения женщин в уличной рекламе сначала закрашивали, а затем и вовсе сняли.

© AFP / Mohd Rasfan / Adek Berry

Флагшток в парке развлечений в Кабуле с флагом (вверху) и без (внизу). После прихода к власти временное правительство предложило для страны новое название и новый флаг.

Флагшток в парке развлечений в Кабуле с флагом (вверху) и без (внизу). После прихода к власти временное правительство предложило для страны новое название и новый флаг. - Sputnik Узбекистан
4/7
© AFP / Mohd Rasfan / Adek Berry

Флагшток в парке развлечений в Кабуле с флагом (вверху) и без (внизу). После прихода к власти временное правительство предложило для страны новое название и новый флаг.

© AFP / Mohd Rasfan / Adek Berry

Витрина салона красоты до и после смены власти в Афганистане. Изображения женщин в уличной рекламе сначала закрашивали, а затем и вовсе сняли.

Витрина салона красоты до и после смены власти в Афганистане. Изображения женщин в уличной рекламе сначала закрашивали, а затем и вовсе сняли. - Sputnik Узбекистан
5/7
© AFP / Mohd Rasfan / Adek Berry

Витрина салона красоты до и после смены власти в Афганистане. Изображения женщин в уличной рекламе сначала закрашивали, а затем и вовсе сняли.

© AFP / Mohd Rasfan / Wakil Kohsar

Государственный флаг Афганистана развевается на холме в районе Вазир Акбар Хан (вверху) и пустой флагшток на том же холме. После прихода к власти временное правительство предложило для страны новое название и новый флаг.

Государственный флаг Афганистана развевается на холме в районе Вазир Акбар Хан (вверху) и пустой флагшток на том же холме. После прихода к власти временное правительство предложило для страны новое название и новый флаг. - Sputnik Узбекистан
6/7
© AFP / Mohd Rasfan / Wakil Kohsar

Государственный флаг Афганистана развевается на холме в районе Вазир Акбар Хан (вверху) и пустой флагшток на том же холме. После прихода к власти временное правительство предложило для страны новое название и новый флаг.

© AFP / Mohd Rasfan / Wakil Kohsar

Изображение покойного Ахмад Шаха Масуда в Кабуле и этот же памятник без портрета.

Изображение покойного Ахмад Шаха Масуда в Кабуле и этот же памятник без портрета. - Sputnik Узбекистан
7/7
© AFP / Mohd Rasfan / Wakil Kohsar

Изображение покойного Ахмад Шаха Масуда в Кабуле и этот же памятник без портрета.

* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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