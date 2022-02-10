https://uz.sputniknews.ru/20220210/deputaty-potrebovali-otchet-u-glavy-minzdrava-za-vydelennye-v-pandemiyu-dengi-22660003.html

Депутаты потребовали отчет у главы Минздрава за выделенные в пандемию деньги

Депутаты потребовали отчет у главы Минздрава за выделенные в пандемию деньги

В 2021 году на борьбу с пандемией было выделено 4,2 триллиона сумов. Однако Минздрав пока не отчитался по их трате.

2022-02-10T19:05+0500

2022-02-10T19:05+0500

2022-02-10T19:05+0500

экономика

депутаты

минздрав узбекистана

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ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана потребовали у министра здравоохранения страны отчет по использованию средств из госбюджета, выделенных в 2021 году на борьбу с коронавирусной пандемией.Как сообщает пресс-служба закпалаты, депутаты направили соответствующий парламентский запрос на имя министра Бекзода Мусаева. Отмечается, что на борьбу с пандемией в прошлом году планировалось потратить три триллиона сумов, однако затем эта сумма была увеличена до 4,2 триллиона.Эти средства пошли на поощрение медиков и привлеченного персонала других профессий (1 413,9 миллиарда сумов), расходы на лекарства, средства гигиены и дезинфицирующие средства (604,2 миллиарда), приобретение одноразовой спецодежды, перчаток, масок и для других расходов (89,5 миллиарда), продовольственные товары (86,6 миллиардов).Крупные средства были выделены на лабораторные реагенты, пирометры, тест-системы, на закупку вакцин, создание пунктов вакцинации, создание медицинских центров по борьбе с коронавирусом в Ташкенте и Наманганской области.Однако в информации, представленной Законодательной палате о деятельности Минздрава, не отражены данные об использовании средств, выделенных на закупку вакцин. Отмечается, что ведомство проигнорировало и запрос Комитета по бюджету и экономическим реформам Законодательной палаты.

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депутаты, минздрав узбекистана