https://uz.sputniknews.ru/20220210/kakovy-voennye-dostijeniya-sng-za-30-let-22650744.html

Каковы военные достижения СНГ за 30 лет

Каковы военные достижения СНГ за 30 лет

Военное сотрудничество стран СНГ охватывает широкий спектр областей и направлений совместной деятельности – от военно-политической и военной, до военно-гуманитарной и социально-правовой.

2022-02-10T15:00+0500

2022-02-10T15:00+0500

2022-02-10T15:00+0500

политика

снг

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Военному сотрудничеству государств - участников Содружества Независимых государств (СНГ) в этом году исполняется 30 лет.Отправной точкой взаимодействия стран в военной сфере можно назвать 14 февраля 1992. В этот день принято решение об образовании Совета министров обороны государств – участников СНГ (СМО СНГ), как высшего коллегиального органа Совета глав государств Содружества по вопросам военной политики и военного строительства.В настоящее время военное сотрудничество стран СНГ охватывает широкий спектр областей и направлений совместной деятельности – от военно-политической и военной, до военно-гуманитарной и социально-правовой. Данное взаимодействие стало универсальной площадкой по согласованию интересов стран, входящих в различные региональные организации на евразийском пространстве, в вопросах международной безопасности.Содержание военного сотрудничества государств СНГ определяется реальными потребностями стран, учитывает их общие и национальные интересы, складывающуюся военно-политическую обстановку в мире и вдоль границ Содружества.В настоящее время пристальное внимание уделено развитию порядка 10 совместных систем взаимодействия в военной сфере, обеспечивающих национальную и совместную военную безопасность стран Содружества.В частности, осуществляется реализация масштабных, рассчитанных до 2035 года, программ по адаптации объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников СНГ (ОС ПВО СНГ) к задачам воздушно-космической обороны, модернизации Единой системы государственного радиолокационного опознавания.Ведется активная работа по решению ряда важных организационно-технических задач развития объединенной системы связи вооруженных сил, новые перспективы открываются в рамках соглашения о Совместном подразделении гуманитарного разминирования.Войска радиационной, химической, биологической защиты, военно-медицинских служб участвуют в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Все более востребованным становится партнерство в области применения беспилотной авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам.Развитию как национальных вооруженных сил, так и совершенствованию совместной безопасности государств СНГ служат военные учения, учебно-методические сборы, курсы переподготовки и многое другое.Наиболее значимые среди них - совместные учения “Боевое Содружество”, проходящие с 1998 года. В прошлом году они проводились на территории сразу нескольких стран — России, Казахстана и Таджикистана. При этом были учтены складывающаяся обстановка в приграничной зоне с Афганистаном и боевой опыт в Сирии.Качественно новым содержанием военное партнерство стран СНГ наполнили Армейские международные игры, получив широкое распространение не только в Содружестве, но и далеко за его пределами.Организаторами большинства состязаний традиционно выступают министерства обороны государств СНГ. Это, безусловно, Россия, а также Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.В формате СНГ удалось создать многоуровневую систему сотрудничества в области военного образования – от довузовского, до высшего. Практический интерес у стран вызывают мероприятия научно-образовательного характера, направленные на обмен опытом в подготовке военных кадров и внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс военно-образовательных учреждений.Одним из приоритетов военного сотрудничества является сохранение общей духовно-идеологической основы, прежде всего — памяти о Великой Отечественной войне и нашей общей Победе, как главном объединяющем факторе.Немаловажно, что Совет министров обороны в своей деятельности активно популяризирует культурно-историческое достояние народов СНГ, а также использует русский язык как язык межнационального общения.В целом, содержание военного сотрудничества государств Содружества отражает их реальные потребности и интересы. Дальнейшие перспективы взаимодействия стран в военной сфере определены Концепцией военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2025 года, утвержденной главами государств СНГ 18 декабря 2020 года.

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