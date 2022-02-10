https://uz.sputniknews.ru/20220210/skonchalsya-akademik-edvard-rtveladze-22659845.html
Скончался академик Эдвард Ртвеладзе
Скончался академик Эдвард Ртвеладзе
На 80-ом году жизни умер всемирно известный ученый Эдвард Ртвеладзе. Редакция Sputnik Узбекистан выражает искренние соболезнования родным и близким выдающегося историка и архитектора.
2022-02-10T18:46+0500
2022-02-10T18:46+0500
2022-02-10T19:06+0500
общество
смерть
академик
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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Сегодня стало известно о смерти председателя научного совета Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана академика Эдвард Ртвеладзе. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе ведомства.Ученому было 79 лет. Эдвард Васильевич был выдающимся ученым в области истории, археологии, нумизматики, культуры и искусства Центральной Азии, Кавказа и соседних стран. Он автор многочисленных научных книг, монографий, докладов и статей.В 1972 году во время исследований на территории Северной Бактрии Ртвеладзе открыл уникальный античный памятник Кампыртепа. Он лауреат государственной премии им. Беруни (1985), кавалер орденов "Буюк хизматлари учун" – За великие заслуги (2001) и "Мехнат шухрати" – "Трудовой славы", "Гирдебис ордэни" – "Ордена чести" Грузии (2001). Он также является лауреатом греческой премии ордена Святого Константина и государственной премии Узбекистана в области науки и техники (2007).Ученый – обладатель диплома Европейской ассоциации профессоров (2007). Он принял участие более чем в ста археологических экспедициях в Средней Азии (Узбекистан – с 1962 г., Туркменистан с 1961 г.) и на Северном Кавказе (Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия).В апреле 2020 года умерла жена ученого – археолог, архивист Лидия Ртвеладзе. Эдвард Васильевич Ртвеладзе посвятил своей супруге совсем недавно вышедшую книгу "Александр Македонский в Трансоксиане".Коллектив Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана выражает искренние соболезнования семье и близким Эдварда Ртвеладзе.
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смерть, академик
Скончался академик Эдвард Ртвеладзе
18:46 10.02.2022 (обновлено: 19:06 10.02.2022) Подписаться на
На 80-ом году жизни умер всемирно известный ученый Эдвард Ртвеладзе. Редакция Sputnik Узбекистан выражает искренние соболезнования родным и близким историка и архитектора с мировым именем.
ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik
. Сегодня стало известно о смерти председателя научного совета Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана академика Эдвард Ртвеладзе. Об этом корреспонденту Sputnik
сообщили в пресс-службе ведомства.
Эдвард Васильевич был выдающимся ученым в области истории, археологии, нумизматики, культуры и искусства Центральной Азии, Кавказа и соседних стран. Он автор многочисленных научных книг, монографий, докладов и статей.
В 1972 году во время исследований на территории Северной Бактрии Ртвеладзе открыл уникальный античный памятник Кампыртепа. Он лауреат государственной премии им. Беруни (1985), кавалер орденов "Буюк хизматлари учун" – За великие заслуги (2001) и "Мехнат шухрати" – "Трудовой славы", "Гирдебис ордэни" – "Ордена чести" Грузии (2001). Он также является лауреатом греческой премии ордена Святого Константина и государственной премии Узбекистана в области науки и техники (2007).
Ученый – обладатель диплома Европейской ассоциации профессоров (2007). Он принял участие более чем в ста археологических экспедициях в Средней Азии (Узбекистан – с 1962 г., Туркменистан с 1961 г.) и на Северном Кавказе (Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия).
В апреле 2020 года умерла
жена ученого – археолог, архивист Лидия Ртвеладзе. Эдвард Васильевич Ртвеладзе посвятил своей супруге совсем недавно вышедшую книгу "Александр Македонский в Трансоксиане".
Коллектив Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана выражает искренние соболезнования семье и близким Эдварда Ртвеладзе.