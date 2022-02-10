https://uz.sputniknews.ru/20220210/subsidii-na-proizvodstvo-myasa-i-moloka-vyrastut-vdvoe---podrobnosti-22657202.html

Субсидии на производство мяса и молока вырастут вдвое – подробности

Субсидии на производство мяса и молока вырастут вдвое – подробности

Часть расходов животноводческих хозяйств на сельхозтехнику будет покрыта из бюджета страны. Какие еще льготы и субсидии получат предприятия сферы?

2022-02-10T17:41+0500

2022-02-10T17:41+0500

2022-02-10T17:44+0500

экономика

льготы

животноводство

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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Власти Узбекистана намерены помочь животноводческим хозяйствам выращивать и продавать скот. Об этом стало известно из постановления президента Шавката Мирзиёева – документ предусматривает меры по развитию животноводства и кормовой базы в республике.Таким образом, для животноводческих хозяйств, являющихся плательщиками НДС, размер субсидии за каждый килограмм живого веса скота повышается с 2 тысяч сумов до 4 тысяч сумов. Возрастают субсидии и за каждый литр молока – с 200 сумов до 400. Данные льготы действуют с 1 января текущего года по 31 декабря 2023 года. На субсидии могут рассчитывать и хозяйства, которые внедрили технологии дождевого и капельного орошения на земельных площадях кормовых культур. За каждый гектар положена субсидия в размере 8 млн сумов.Кроме этого, республиканский бюджет покроет часть затрат на сельскохозяйственную технику – в частности, речь идет о компенсации 20% расходов на оборудование по заготовке кормов методом гидропоники. При этом стоимость такого оборудования не должна превышать 100 млн сумов.Гидропоника – это способ выращивания растений без почвы, вместо этого используют специальные питательные растворы, из которых растения и получают все необходимые питательные вещества.Наряду с этим, в порядке исключения власти освобождают от таможенных платежей (кроме НДС и сборов за таможенное оформление) сельхозтехнику по севу, сбору коомовых культур и заготовке кормов, если ее ввозят из-за рубежа. Освобождается данная техника и от утилизационного сбора до 1 марта 2025 года.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

льготы, животноводство