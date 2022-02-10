https://uz.sputniknews.ru/20220210/uzbekistan-nabrali-vysokiy-temp-vzaimodeystviya-s-eaes--evdokimov-22660470.html

Узбекистан набрали высокий темп взаимодействия с ЕАЭС — Евдокимов

Узбекистан набрали высокий темп взаимодействия с ЕАЭС — Евдокимов

Представитель МИД России Михаил Евдокимов ответил на ряд важных вопросов, в том числе об экономике стран ЕАЭС.

2022-02-10T21:00+0500

2022-02-10T21:00+0500

2022-02-10T21:00+0500

экономика

узбекистан

еаэс

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Директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов в День дипломатического работника рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Булатову о том, может ли давление со стороны Запада затормозить сотрудничество стран Евразийского экономического союза с Китаем, почему в западных странах стремятся любыми средствами помешать совместным проектам ЕАЭС и Пекина, уточнил, как развивается торговля внутри самого объединения.— Ранее вице-премьер Оверчук заявил, что внешняя торговля ЕАЭС в 2021 году может достигнуть рекордных 800 миллиардов долларов. Каким результат был в итоге? Как его удалось добиться? За счет чего можно увеличить торговлю между странами ЕАЭС, которая по итогам прошлого года составила порядка 70 миллиардов долларов?— Сразу скажу, прогнозы правительства себя оправдали. В 2021 году большинство макроэкономических показателей государств — членов Евразийского экономического союза характеризовались положительной динамикой.Объем внешней торговли союза превысил 800 миллиардов долларов (в том числе экспорт — 500 миллиардов, импорт — 300 миллиардов). При этом экспортные поставки из России и Беларуси в третьи страны увеличились по сравнению с 2020 годом на 50 процентов, из Казахстана и Армении — на 20 процентов. Более того, на 16 процентов удалось превысить показатели "доковидного" 2019 года.Во многом это стало возможно благодаря принятым на уровне органов ЕАЭС мерам по преодолению социально-экономических последствий пандемии коронавируса, восстановлению промышленного и агропромышленного секторов, постепенному открытию границ и возобновлению бизнес-контактов.Союз является привлекательным партнером для широкого круга зарубежных стран и объединений. Расширение географии внешнеторговой политики ЕАЭС также дает хорошие возможности для роста товарооборота, способствует выходу произведенных товаров на новые рынки.Скоординированные действия "пятерки" на ниве углубления интеграции позволяют не только сохранить набранный темп, но и обеспечить дальнейшее поступательное развитие союза. Крайне важно активно использовать новейшие технологии для цифровизации внешней торговли и транспортно-логистической составляющей, внедрять электронные сервисы, улучшать систему "единого окна", повышать конкурентоспособность производимой продукции, создавать новые высокотехнологичные проекты.Что касается упомянутых вами внутрисоюзных показателей, то они превысили значения 2020-го и 2019 годов на 32,4 и 17,8 процента соответственно.При этом ряд экспертов полагают, что доля взаимной торговли между государствами-членами в общем объеме торговли ЕАЭС незначительна. В прошлом году она составила порядка 15 процентов. Готов с этим поспорить. По объективным причинам нам сложно конкурировать с объемами взаимных поставок с такими крупнейшими торгово-экономическими партнерами, как Китай, Евросоюз, Турция. Но прогресс налицо. С начала функционирования союза объемы взаимной торговли выросли на треть и продолжают расти.В данном контексте наиболее актуальные задачи текущего этапа лежат в плоскости полного устранения сохраняющихся и выявляемых барьеров на внутреннем рынке союза, сокращения количества национальных изъятий, поэтапного расширения "горизонтов" интеграции путем вовлечения в ее орбиту новых сфер в соответствии с положениями стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденных главами государств — членов союза.— Президент Узбекистана предложил расширить участие стран — наблюдателей ЕАЭС, в первую очередь узбекской стороны, в отдельных инициативах и проектах союза. Обсуждается ли этот вопрос?— Сейчас он детально прорабатывается на площадке ЕАЭС с учетом особенностей, которые подразумевает статус государства-наблюдателя.Узбекистан получил этот статус в декабре 2020 года, однако за короткий период набрал весьма высокие темпы взаимодействия с Евразийской экономической комиссией по широкому кругу вопросов в развитие подписанного в апреле 2021 года меморандума между Ташкентом и ЕЭК.Упомянутые вами инициативы руководства Узбекистана свидетельствуют о востребованности осуществляемого в рамках ЕАЭС сотрудничества с участием государств-наблюдателей и об его огромном потенциале. С этой точки зрения мы можем только приветствовать растущий интерес узбекской стороны к углублению взаимодействия с союзом и готовы проработать с нашими партнерами взаимоприемлемые варианты реализации предложений Ташкента.— Премьер-министр Узбекистана заявил, что страна в 2022 году унифицирует основную часть технических регламентов, действующих в ЕАЭС. По мнению российской стороны, удастся ли Ташкенту завершить этот процесс в срок?— В данном случае речь о каких-либо конкретных сроках не идет, особенно если учитывать, что система техрегулирования ЕАЭС весьма обширна и постоянно совершенствуется.Решение узбекской стороны о гармонизации действующих в стране норм с техническими регламентами ЕАЭС вполне логично и востребовано в контексте все более активного подключения республики к деятельности союза и как следствие расширения торгово-экономических связей с его государствами-членами. Как известно, вся поступающая на рынок союза продукция из третьих стран должна полностью соответствовать требованиям технических регламентов, а также нормам санитарного, фитосанитарного, ветеринарного и карантинного контроля. Очевидно, что переход на стандарты ЕАЭС откроет для Ташкента обширный рынок союза.Консультативная помощь Узбекистану по вопросам техрегулирования оказывается в том числе по линии Евразийской экономической комиссии в рамках Плана совместных мероприятий комиссии с правительством республики на 2021-2023 годы. Такая работа нацелена на гармонизацию подходов сторон по вопросам безопасности взаимопоставляемой продукции и устранения возможных барьеров в торговле.— Сергей Лавров отмечал, что сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс — один путь" в последнее время существенно продвинулось. В чем заключается это продвижение? Как можно усилить сопряжение еще больше, учитывая возрастающее давление Запада на Россию и Китай?— Действительно, работа по сопряжению развития Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс — один путь" ведется активно. Китай, безусловно, является важным партнером Евразийского союза, а конструктивная и объединительная повестка в регионе с учетом интересов всех участников рассматривается нами в качестве приоритетной.Сама идея сопряжения возникла еще в 2015 году. Она была направлена на координацию подходов государств — членов ЕАЭС по вопросам их участия в программе ОПОП, выработку совместных идей и проектов. Соответственно ни о каком ущемлении интересов речи быть не может.К настоящему времени создана соответствующая нормативная и институциональная базы. В 2019 году вступило в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. С 2020-го функционирует совместная комиссия по реализации упомянутого документа, по совместительству выполняющая функции диалогового механизма по вопросам сопряжения. Буквально в декабре 2021 года стороны провели ее очередное заседание.Из ближайших практических задач — доработка и утверждение "дорожной карты" развития торгово-экономического сотрудничества между союзом и Китаем, в том числе с акцентом на цифровизацию транспортно-логистической инфраструктуры, соединяющей ЕАЭС и Китай.Кроме того, на площадке союза ведется работа по формированию перечня совместных интеграционных проектов, участниками которых выступали бы не только два и более государства — члена союза, но и КНР. В дальнейшем планируется его согласование с китайскими партнерами.Сопряжение ЕАЭС с инициативой "Один пояс — один путь" является одной из важных составляющих инициативы президента Российской Федерации о формировании Большого евразийского партнерства.Что касается давления западных стран, то эта история не нова. Очевидно, что на Западе не заинтересованы в объединении экономических потенциалов ЕАЭС и Китая, стремятся любыми средствами препятствовать реализации наших совместных проектов. Вместе с тем голословные обвинения и односторонние ограничительные меры стали уже нормой и вряд ли могут повлиять на поистине союзнические и плодотворные отношения с Пекином.— Глава Исполкома СНГ говорил, что надеется, что обстановка в Казахстане нормализуется и позволит провести там ряд мероприятий Содружества. Ведется ли подготовка к форуму Digital Almaty или ситуация в Казахстане приостановила подготовку?— Мы также рассчитываем, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Казахстане и в наших странах в целом позволит провести все запланированные в 2022 году мероприятия на высшем и высоком уровнях, как это было в 2021-м. График наших политических контактов довольно насыщенный. Некоторые из них пройдут в Нур-Султане, так как в этом году Республика Казахстан председательствует в СНГ. Прежде всего речь идет о встрече глав правительств в мае, а также намеченном там же 14 октября саммите Содружества, накануне которого по традиции состоится заседание Совета министров иностранных дел (13 октября).Что касается форума Digital Almaty, соответствующий вопрос, вероятно, имело бы смысл адресовать казахстанским партнерам, которые выступают его организаторами.— Сказалась ли негативно ситуация в Казахстане на деятельности ЕАЭС?— Прежде всего хотел бы высказать слова поддержки и солидарности Казахстану, нашим казахстанским коллегам и друзьям в связи с событиями января этого года. Произошедшее в ряде регионов Казахстана стало попыткой реализовать сценарий так называемых "цветных революций" в целях подрыва основ государственности этой страны. Россия не могла остаться в стороне. На обращение казахстанского руководства откликнулись все страны — члены ОДКБ, направившие миротворцев для поддержания порядка и охраны важнейших инфраструктурных объектов.Очевидно, что в ходе беспорядков и актов мародерства городам был нанесен значительный материальный ущерб, серьезно пострадал малый бизнес. На восстановление потребуются силы и время.Вопросы социально-экономического развития, восстановления экономик после различных потрясений традиционно занимают важнейшее место в повестке Евразийского экономического союза.На работе объединения события в Казахстане никак не отразились. Организация работает в обычном режиме, ее повестка традиционно насыщенна. После оперативного утверждения нового правительства республики были актуализированы составы органов ЕАЭС: Совета Евразийской экономической комиссии и Евразийского межправительственного совета, очередное заседание которого готовится принять Нур-Султан в конце февраля.— Куба является страной-наблюдателем в ЕАЭС. Как бы вы охарактеризовали взаимодействие стран — членов объединения с Кубой? Планирует ли Россия усиливать это взаимодействие?— Россия и Куба связаны давней дружбой и тесными связями. Мы тепло приветствовали получение Кубой статуса наблюдателя при ЕАЭС, который открывает перед кубинскими друзьями дополнительные возможности для активизации диалога со всеми государствами — членами союза.Стоит отметить, что Гавана весьма продуктивно использует статус наблюдателя, активно принимает участие в мероприятиях по линии ЕАЭС. В качестве наблюдателя стране предоставляются широкие возможности по предметному изучению правовой основы, отраслевого регулирования и других технических аспектов деятельности союза, благодаря чему можно четко определить перспективные сферы для углубления сотрудничества.Налажен плотный предметный диалог между кубинским правительством и Евразийской экономической комиссией. Реализуется план совместных мероприятий на 2021-2025 годы, включающий 34 направления дальнейшего сотрудничества, среди которых вопросы технического регулирования, обращения лекарственных средств, укрепление связей между бизнес-сообществами Кубы и ЕАЭС и целый ряд других перспективных отраслей, представляющих для сторон наибольший интерес.

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