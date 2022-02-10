https://uz.sputniknews.ru/20220210/uzbekistan-sozdast-kontseptsiyu-tsifrovizatsii-kriminalistiki-22654452.html

Узбекистан создаст концепцию цифровизации криминалистики

Узбекистан создаст концепцию цифровизации криминалистики

Концепция предусматривает, в частности, внедрение к 2023 году автоматизированной криминалистической информационно-поисковой системы по полученным сведениям о лицах, предметах и событиях.

2022-02-10T16:40+0500

2022-02-10T16:40+0500

2022-02-10T16:40+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. В Узбекистане разработают концепцию цифровизации криминалистики на 2022-2025 годы. Соответствующее постановление в среду подписал президент Шавкат Мирзиёев.Сделать это предстоит Министерству внутренних дел. На это отводится два месяца. Концепция, в частности, предусматривает внедрение к 2023 году автоматизированной криминалистической информационно-поисковой системы по полученным сведениям о лицах, предметах и событиях. До конца 2023 года планируется внедрить в деятельность органов внутренних дел экспертизу цифровых баз данных, облачных сервисов в сети Интернет и фоноскопической экспертизы.Также до конца 2023 года будут приняты меры по созданию централизованной информационно-поисковой системы по химическому составу наркотических средств синтетического вида, а также психотропных и сильнодействующих лекарственных средств, полученных в качестве вещественных доказательств в ходе судебно-следственной деятельности, указывается в постановлении.Мирзиёев также одобрил предложение МВД о создании в структуре главного экспертно-криминалистического центра министерства отделов генетических исследований и государственной регистрации геномной информации личности.

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