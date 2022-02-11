https://uz.sputniknews.ru/20220211/ekspert-rasskazal-zachem-trass-vstrechalas-s-lavrovym--video-22669911.html
Эксперт рассказал, зачем Трасс встречалась с Лавровым — видео
Эксперт рассказал, зачем Трасс встречалась с Лавровым — видео
Глава МИД России заявил, что это был разговор немого с глухим. Что было не так и какая "сверхмиссия" была у Элизабет Трасс — отвечаем в видео.
2022-02-11T11:20+0500
2022-02-11T11:20+0500
2022-02-11T12:48+0500
видео
сергей лавров
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По самым фундаментальным вопросам Москва и Лондон не совпали. Однако любой диалог лучше, чем его отсутствие. Такое мнение высказал политолог, гендиректор российского Совета по международным делам Андрей Кортунов.По его мнению, миссия Трасс состояла в том, чтобы содействовать предотвращению военного конфликта в центре Европы. Речь идет о нагнетании ситуации между Россией и Украиной с подачи Запада. В случае якобы готовящегося нападения Москвы, Европа и США готовы ввести санкции: например, вытеснить Россию из международных финансовых расчетных систем, а также убрать с рынков российские нефть и газ. О том, как Украина стала разменной картой в стратегическом торге Запада с Москвой, а также о позитивных областях отношений России и Великобритании — в видео Sputnik.Читайте также:
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сергей лавров, видео
Эксперт рассказал, зачем Трасс встречалась с Лавровым — видео
11:20 11.02.2022 (обновлено: 12:48 11.02.2022) Подписаться на
Глава МИД России Сергей Лавров оценил переговоры со своей британской коллегой Элизабет Трасс. Министр заявил, что это была беседа немого с глухим.
По самым фундаментальным вопросам Москва и Лондон не совпали.
Однако любой диалог лучше, чем его отсутствие. Такое мнение высказал политолог, гендиректор российского Совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его мнению, миссия Трасс состояла в том, чтобы содействовать предотвращению военного конфликта в центре Европы. Речь идет о нагнетании ситуации между Россией и Украиной с подачи Запада.
В случае якобы готовящегося нападения Москвы, Европа и США готовы ввести санкции: например, вытеснить Россию из международных финансовых расчетных систем, а также убрать с рынков российские нефть и газ.
О том, как Украина стала разменной картой в стратегическом торге Запада с Москвой, а также о позитивных областях отношений России и Великобритании — в видео Sputnik.