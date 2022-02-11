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https://uz.sputniknews.ru/20220211/kak-preobrazuyut-nevostrebovannye-stantsii-razdachi-topliva-fermeram-22687977.html
Как преобразуют невостребованные станции раздачи топлива фермерам
Как преобразуют невостребованные станции раздачи топлива фермерам
Хотя стоимость таких станций поэтапно снижалась, многие из них все еще не остаются безхозными.
2022-02-11T20:30+0500
2022-02-11T20:30+0500
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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Ликвидированные, но нереализованные станции раздачи топлива фермерам (СРТФ), которые находятся на балансе нефтебаз Бухарской, Самаркандской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областей, передадут предпринимателям. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Узбекнефтегаз"При этом СРТФ с благоприятными условиями и географическим положением планируется преобразовать в АЗС, где можно будет заправиться топливом марки "Евро-4" и "Евро-5". Они будут работать под единым брендом "Узбекнефтегаз".С запуском "Uzbekistan GTL", а также после переоборудования Бухарского нефтеперерабатывающего завода увеличился ассортимент и объем производимых нефтепродуктов. Поэтому возникла необходимость организации качественного обслуживания под единым брендом.В 2019 году был составлен перечень 1 381 автозаправочной станции АО "Узнефтепродукт", где обслуживались фермерские хозяйства. После появления сельскохозяйственных кластеров и кооперативов, которые начали обеспечивать себя горюче-смазочными материалами, работа СРТФ перестала быть необходимостью.В этой связи президент поручил все станции раздачи топлива фермерам продать субъектам предпринимательства через торговую платформу "E- AUKSION". И хотя их стоимость поэтапно снижалась, многие из них все еще не проданы.
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Как преобразуют невостребованные станции раздачи топлива фермерам

20:30 11.02.2022
© Sputnik / Константин МихальчевскийЗаправочная колонка
Заправочная колонка - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Хотя стоимость таких станций поэтапно снижалась, многие из них все еще не остаются безхозными.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Ликвидированные, но нереализованные станции раздачи топлива фермерам (СРТФ), которые находятся на балансе нефтебаз Бухарской, Самаркандской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областей, передадут предпринимателям. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Узбекнефтегаз"
При этом СРТФ с благоприятными условиями и географическим положением планируется преобразовать в АЗС, где можно будет заправиться топливом марки "Евро-4" и "Евро-5". Они будут работать под единым брендом "Узбекнефтегаз".
С запуском "Uzbekistan GTL", а также после переоборудования Бухарского нефтеперерабатывающего завода увеличился ассортимент и объем производимых нефтепродуктов. Поэтому возникла необходимость организации качественного обслуживания под единым брендом.
В 2019 году был составлен перечень 1 381 автозаправочной станции АО "Узнефтепродукт", где обслуживались фермерские хозяйства. После появления сельскохозяйственных кластеров и кооперативов, которые начали обеспечивать себя горюче-смазочными материалами, работа СРТФ перестала быть необходимостью.
В этой связи президент поручил все станции раздачи топлива фермерам продать субъектам предпринимательства через торговую платформу "E- AUKSION". И хотя их стоимость поэтапно снижалась, многие из них все еще не проданы.
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