https://uz.sputniknews.ru/20220211/kak-preobrazuyut-nevostrebovannye-stantsii-razdachi-topliva-fermeram-22687977.html

Как преобразуют невостребованные станции раздачи топлива фермерам

Как преобразуют невостребованные станции раздачи топлива фермерам

Хотя стоимость таких станций поэтапно снижалась, многие из них все еще не остаются безхозными.

2022-02-11T20:30+0500

2022-02-11T20:30+0500

2022-02-11T20:30+0500

экономика

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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Ликвидированные, но нереализованные станции раздачи топлива фермерам (СРТФ), которые находятся на балансе нефтебаз Бухарской, Самаркандской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областей, передадут предпринимателям. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Узбекнефтегаз"При этом СРТФ с благоприятными условиями и географическим положением планируется преобразовать в АЗС, где можно будет заправиться топливом марки "Евро-4" и "Евро-5". Они будут работать под единым брендом "Узбекнефтегаз".С запуском "Uzbekistan GTL", а также после переоборудования Бухарского нефтеперерабатывающего завода увеличился ассортимент и объем производимых нефтепродуктов. Поэтому возникла необходимость организации качественного обслуживания под единым брендом.В 2019 году был составлен перечень 1 381 автозаправочной станции АО "Узнефтепродукт", где обслуживались фермерские хозяйства. После появления сельскохозяйственных кластеров и кооперативов, которые начали обеспечивать себя горюче-смазочными материалами, работа СРТФ перестала быть необходимостью.В этой связи президент поручил все станции раздачи топлива фермерам продать субъектам предпринимательства через торговую платформу "E- AUKSION". И хотя их стоимость поэтапно снижалась, многие из них все еще не проданы.

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