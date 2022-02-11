https://uz.sputniknews.ru/20220211/kak-vyglyadit-novyy-aeroport-samarkanda--foto-22667585.html
Как выглядит новый аэропорт Самарканда — фото
Как выглядит новый аэропорт Самарканда — фото
Как оценил новый терминал Шавкат Мирзиёев и сколько денег вложили в проект, читайте в обзоре.
2022-02-11T10:20+0500
2022-02-11T10:20+0500
2022-02-11T10:23+0500
общество
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самарканд
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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посетил международный аэропорт Самарканда, который скоро откроет свои двери для пассажиров.Стоимость реконструкции аэропорта достигла почти 83 миллиона долларов.В прошлом году была заново отстроена взлетно-посадочная полоса. Завершено возведение нового терминала, в нем ведутся отделочные работы. Сейчас также достраивают дорожную инфраструктуру, автостоянку и осветительную систему аэропорта.Здание терминала аэропорта напоминает раскрытую книгу, и это не случайно. Такая архитектура символизирует труд жившего в Узбекистане ученого Мирзо Улугбека "Зижи жадиди Курагоний" ("Новая астрономическая таблица Курагони").Терминал сможет обслуживать 800 пассажиров в час. Ширина здания — 175 м, высота — 25 м. Его планируют сдать в эксплуатацию уже в марте.Аэропорт будет работать в режиме "открытого неба", а также обслуживать грузоперевозки.Аэропорт Самарканда был построен в 1967 году. К саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в 2022-м было решено построить его заново.Строительством терминала занимается компания Enter Engineering. Управлять аэропортом будет иностранное предприятие Air Marakanda.
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аэропорт, самарканд
Как выглядит новый аэропорт Самарканда — фото
10:20 11.02.2022 (обновлено: 10:23 11.02.2022) Подписаться на
Президент уже осмотрел объект. Когда новый терминал сдадут в эксплуатацию и во сколько обошелся проект, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посетил международный аэропорт Самарканда, который скоро откроет свои двери для пассажиров.
Стоимость реконструкции аэропорта достигла почти 83 миллиона долларов.
В прошлом году была заново отстроена взлетно-посадочная полоса. Завершено возведение нового терминала, в нем ведутся отделочные работы.
Сейчас также достраивают дорожную инфраструктуру, автостоянку и осветительную систему аэропорта.
Здание терминала аэропорта напоминает раскрытую книгу, и это не случайно. Такая архитектура символизирует труд жившего в Узбекистане ученого Мирзо Улугбека "Зижи жадиди Курагоний" ("Новая астрономическая таблица Курагони").
Терминал сможет обслуживать 800 пассажиров в час. Ширина здания — 175 м, высота — 25 м. Его планируют сдать в эксплуатацию уже в марте.
Аэропорт будет работать в режиме "открытого неба", а также обслуживать грузоперевозки.
Аэропорт Самарканда был построен в 1967 году. К саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в 2022-м было решено построить его заново.
Строительством терминала занимается компания Enter Engineering. Управлять аэропортом будет иностранное предприятие Air Marakanda.