https://uz.sputniknews.ru/20220211/kak-vyglyadit-novyy-aeroport-samarkanda--foto-22667585.html

Как выглядит новый аэропорт Самарканда — фото

Как выглядит новый аэропорт Самарканда — фото

Как оценил новый терминал Шавкат Мирзиёев и сколько денег вложили в проект, читайте в обзоре.

2022-02-11T10:20+0500

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общество

аэропорт

самарканд

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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посетил международный аэропорт Самарканда, который скоро откроет свои двери для пассажиров.Стоимость реконструкции аэропорта достигла почти 83 миллиона долларов.В прошлом году была заново отстроена взлетно-посадочная полоса. Завершено возведение нового терминала, в нем ведутся отделочные работы. Сейчас также достраивают дорожную инфраструктуру, автостоянку и осветительную систему аэропорта.Здание терминала аэропорта напоминает раскрытую книгу, и это не случайно. Такая архитектура символизирует труд жившего в Узбекистане ученого Мирзо Улугбека "Зижи жадиди Курагоний" ("Новая астрономическая таблица Курагони").Терминал сможет обслуживать 800 пассажиров в час. Ширина здания — 175 м, высота — 25 м. Его планируют сдать в эксплуатацию уже в марте.Аэропорт будет работать в режиме "открытого неба", а также обслуживать грузоперевозки.Аэропорт Самарканда был построен в 1967 году. К саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в 2022-м было решено построить его заново.Строительством терминала занимается компания Enter Engineering. Управлять аэропортом будет иностранное предприятие Air Marakanda.

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аэропорт, самарканд