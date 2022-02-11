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Козак подвел неутешительный итог нормандских переговоров — видео
Козак подвел неутешительный итог нормандских переговоров — видео
По словам замглавы администрации президента России, встреча в "нормандском формате" завершилась без ощутимых результатов — что это значит?
2022-02-11T12:00+0500
2022-02-11T12:00+0500
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дмитрий козак
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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Переговоры политсоветников в "нормандском" формате" в Берлине закончились без ощутимых результатов и заявлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.По его словам, разногласия в "нормандском формате" имеют разрушительный эффект для реализации "минского комплекса мер".В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что советники лидеров "нормандского формата" подтвердили необходимость выполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
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дмитрий козак

Козак подвел неутешительный итог нормандских переговоров — видео

12:00 11.02.2022
© AFP / LOUISA GOULIAMAKIЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2022
© AFP / LOUISA GOULIAMAKI
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По словам замглавы администрации президента России, встреча в "нормандском формате" завершилась без ощутимых результатов — что это значит?
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Переговоры политсоветников в "нормандском" формате" в Берлине закончились без ощутимых результатов и заявлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.
По его словам, разногласия в "нормандском формате" имеют разрушительный эффект для реализации "минского комплекса мер".
Без единой позиции в "нормандском формате" в минском переговорном процессе согласия не будет. Его нет уже 8 лет. Любая констатация наличия разногласий по интерпретации ключевых положений минских соглашений в "нормандском формате" имеет отрицательный, разрушительный эффект для переговоров в контактной группе.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак - Sputnik Узбекистан
Дмитрий Козак
Заместитель руководителя администрации президента России
В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что советники лидеров "нормандского формата" подтвердили необходимость выполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Нормандский формат

"Нормандская четверка" или "нормандский формат" — группа руководителей четырех стран — Германии, России, Франции и Украины — по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
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