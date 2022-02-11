https://uz.sputniknews.ru/20220211/kozak-podvel-neuteshitelnyy-itog-normandskix-peregovorov--video-22671035.html

Козак подвел неутешительный итог нормандских переговоров — видео

Козак подвел неутешительный итог нормандских переговоров — видео

По словам замглавы администрации президента России, встреча в "нормандском формате" завершилась без ощутимых результатов — что это значит?

2022-02-11T12:00+0500

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2022-02-11T12:00+0500

в мире

дмитрий козак

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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Переговоры политсоветников в "нормандском" формате" в Берлине закончились без ощутимых результатов и заявлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.По его словам, разногласия в "нормандском формате" имеют разрушительный эффект для реализации "минского комплекса мер".В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что советники лидеров "нормандского формата" подтвердили необходимость выполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

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дмитрий козак