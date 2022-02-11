https://uz.sputniknews.ru/20220211/rossiya-raskryla-uzbekskim-shkolnikam-sekrety-atomnoy-energetiki--video-22681595.html

Россия раскрыла узбекским школьникам секреты атомной энергетики — видео

Россия раскрыла узбекским школьникам секреты атомной энергетики — видео

Чему ташкентских восьмиклассников научила российская госкорпорация "Росатом", читайте в материале.

2022-02-11T19:00+0500

2022-02-11T19:00+0500

2022-02-11T19:00+0500

общество

энергетика

школьники

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Ташкентские школьники приняли участие в экскурсии, приуроченной ко Дню российской науки.Русский дом в Ташкенте совместно с госкорпрацией "Росатом" и агентством "Узатом" провел тематическую экскурсию для восьмиклассников школы № 10 имени Пушкина в Информационном центре по атомным технологиям (ИЦАТ).Школьники просмотрели познавательное видео о радиации и атомной энергетике, поучаствовали в соревнованиях и викторинах, осмотрели макет атомной станции, которая будет построена в Узбекистане. Также сотрудники центра рассказали ребятам о возможностях ядерных технологий в сельском хозяйстве, медицине и энергетике.Русский дом при поддержке агентства "Узатом" и Госкорпорации "Росатом" на регулярно проводит образовательные, познавательные занятия для школьников Узбекистана, подчеркнула координатор образовательных программ Русского дома в Ташкенте Татьяна Колоколова. Напомним: Информационный центр по атомным технологиям открылся на базе агентства "Узатом" в мае 2019 года.Это совместный проект "Узатома" и "Росатома".

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энергетика, школьники