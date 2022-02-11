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Российский холдинг поможет улучшить водоснабжение в Узбекистане
Российский холдинг поможет улучшить водоснабжение в Узбекистане
Российские специалисты предлагают разработки по оптимизации расхода воды и внедрению в сферу инновационных технологий.
2022-02-11T08:00+0500
2022-02-11T08:00+0500
2022-02-11T08:00+0500
общество
водоснабжение
узбекистан
вода
технологии
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ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. АО "Узсувтаъминот" планирует привлечь российский холдинг "ЭР-Телеком" к проектам по модернизации системы питьевого водоснабжения.Как сообщается в Telegram-канале узбекского оператора, речь идет об участии российской компании в модернизации водоснабжения регионов республики, не имеющих доступ к централизованному распределению воды.Этот вопрос четверг обсудили первый заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана, председатель правления АО "Узсувтаъминот" Сахиб Саифназаров и представители "ЭР-Телеком".Российские специалисты представили информацию о разработках "ЭР-Телеком" по оптимизации расхода воды и внедрения в сферу инновационных технологий, а также о современных методах выявления и предотвращения возможных технических неполадок в сетях."ЭР-Телеком" — один из крупнейших в России операторов широкополосного доступа в интернет и платного ТВ. В январе этого года компания и госкорпорация "Ростех" закрыли сделку по приобретению 75% минус 1 акцию интернет-провайдера "Акадо". Участники партнерства намерены создать платформу для развития цифровых технологий, в том числе беспроводной связи 5G, интернета вещей, систем "умного города", видеоаналитики, центров обработки данных.
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водоснабжение, узбекистан, вода, технологии
Российский холдинг поможет улучшить водоснабжение в Узбекистане
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Российские специалисты предлагают разработки по оптимизации расхода воды и внедрению в сферу инновационных технологий.
ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. АО "Узсувтаъминот" планирует привлечь российский холдинг "ЭР-Телеком" к проектам по модернизации системы питьевого водоснабжения.
Как сообщается
в Telegram-канале узбекского оператора, речь идет об участии российской компании в модернизации водоснабжения регионов республики, не имеющих доступ к централизованному распределению воды.
Этот вопрос четверг обсудили первый заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана, председатель правления АО "Узсувтаъминот" Сахиб Саифназаров и представители "ЭР-Телеком".
"В ходе переговоров выдвинуто предложение по реализации пилотного проекта с применением современных технологий данной компании в двух районах нашей страны с условием вложения инвестиций", — говорится в сообщении.
Российские специалисты представили информацию о разработках "ЭР-Телеком" по оптимизации расхода воды и внедрения в сферу инновационных технологий, а также о современных методах выявления и предотвращения возможных технических неполадок в сетях.
"ЭР-Телеком" — один из крупнейших в России операторов широкополосного доступа в интернет и платного ТВ. В январе этого года компания и госкорпорация "Ростех" закрыли сделку по приобретению 75% минус 1 акцию интернет-провайдера "Акадо". Участники партнерства намерены создать платформу для развития цифровых технологий, в том числе беспроводной связи 5G, интернета вещей, систем "умного города", видеоаналитики, центров обработки данных.