https://uz.sputniknews.ru/20220211/rossiyskiy-xolding-pomojet-uluchshit-vodosnabjenie-v-uzbekistane-22662514.html

Российский холдинг поможет улучшить водоснабжение в Узбекистане

Российский холдинг поможет улучшить водоснабжение в Узбекистане

Российские специалисты предлагают разработки по оптимизации расхода воды и внедрению в сферу инновационных технологий.

2022-02-11T08:00+0500

2022-02-11T08:00+0500

2022-02-11T08:00+0500

общество

водоснабжение

узбекистан

вода

технологии

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ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. АО "Узсувтаъминот" планирует привлечь российский холдинг "ЭР-Телеком" к проектам по модернизации системы питьевого водоснабжения.Как сообщается в Telegram-канале узбекского оператора, речь идет об участии российской компании в модернизации водоснабжения регионов республики, не имеющих доступ к централизованному распределению воды.Этот вопрос четверг обсудили первый заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана, председатель правления АО "Узсувтаъминот" Сахиб Саифназаров и представители "ЭР-Телеком".Российские специалисты представили информацию о разработках "ЭР-Телеком" по оптимизации расхода воды и внедрения в сферу инновационных технологий, а также о современных методах выявления и предотвращения возможных технических неполадок в сетях."ЭР-Телеком" — один из крупнейших в России операторов широкополосного доступа в интернет и платного ТВ. В январе этого года компания и госкорпорация "Ростех" закрыли сделку по приобретению 75% минус 1 акцию интернет-провайдера "Акадо". Участники партнерства намерены создать платформу для развития цифровых технологий, в том числе беспроводной связи 5G, интернета вещей, систем "умного города", видеоаналитики, центров обработки данных.

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водоснабжение, узбекистан, вода, технологии