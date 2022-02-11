https://uz.sputniknews.ru/20220211/skonchalas-aktrisa-teatra-i-kino-evgeniya-brik-22680142.html
Скончалась актриса театра и кино Евгения Брик
Скончалась актриса театра и кино Евгения Брик
Что стало причиной смерти артистки и почему ее уход стал шоком для всех, кто ее знал — читайте в материале.
2022-02-11T15:45+0500
2022-02-11T15:45+0500
2022-02-11T15:45+0500
в мире
актриса
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кино
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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Сегодня стало известно о смерти российской актрисы театра и кино Евгении Брик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление журналистки Екатерины Гордеевой.Актрисе было всего 40 лет. У нее осталась дочь Зоя, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра.По словам ее коллеги по цеху — актрисы Юлии Ауг, у Брик было онкологическое заболевание, о котором знали только самые близкие, поэтому для многих эта смерть стала шоком.Евгения Брик сыграла в фильмах "Стиляги" (2008), "Географ глобус пропил" (2013), "Оттепель" (2013), "Темный мир: Равновесие" (2013), "Елки 1914" (2014), "Бомба" (2020) и других.
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актриса, смерть, кино
Скончалась актриса театра и кино Евгения Брик
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Что стало причиной смерти артистки и почему ее уход стал шоком для всех, кто ее знал — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik.
Сегодня стало известно о смерти российской актрисы театра и кино Евгении Брик. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление журналистки Екатерины Гордеевой.
"Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности", — написала Гордеева в соцсети.
Актрисе было всего 40 лет. У нее осталась дочь Зоя, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра.
По словам ее коллеги по цеху — актрисы Юлии Ауг, у Брик было онкологическое заболевание, о котором знали только самые близкие, поэтому для многих эта смерть стала шоком.
Евгения Брик сыграла в фильмах "Стиляги" (2008), "Географ глобус пропил" (2013), "Оттепель" (2013), "Темный мир: Равновесие" (2013), "Елки 1914" (2014), "Бомба" (2020) и других.