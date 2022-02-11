https://uz.sputniknews.ru/20220211/v-bolnitse-andijana-progremel-moschnyy-vzryv--v-mchs-nazvali-prichiny-22678196.html
В больнице Андижана прогремел мощный взрыв — в МЧС назвали причины
В больнице Андижана прогремел мощный взрыв — в МЧС назвали причины
Стали известны подробности произошедшей трагедии в медицинской клинике Андижанской области.
2022-02-11T14:40+0500
2022-02-11T14:40+0500
2022-02-11T14:40+0500
происшествия
взрыв
больница
андижан
мчс
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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Несколько часов назад, в 11-30 по местному времени, в клинике, расположенной в сходе граждан махалли "Коракурпа" на территории Шахриханского района Андижанской области произошел мощный взрыв. Один человек погиб, четырех пострадавших доставили в больницу, передает пресс-служба МЧС. Ранее сообщалось о том, что семь человек получили ранения различной степени тяжести.Оказалось, что на первом этаже трехэтажного медучреждения произошла вспышка газовоздушной смеси. Стены здания сильно повреждены.Сейчас на месте происшествия работают спасатели регионального управления МЧС, а также сотрудники МВД, СГБ, прокуратуры и других соответствующих служб.Ведется предварительное расследование произошедшего.
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взрыв, больница, андижан, мчс
В больнице Андижана прогремел мощный взрыв — в МЧС назвали причины
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Стали известны подробности произошедшей трагедии в медицинской клинике Андижанской области.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik.
Несколько часов назад, в 11-30 по местному времени, в клинике, расположенной в сходе граждан махалли "Коракурпа" на территории Шахриханского района Андижанской области произошел мощный взрыв. Один человек погиб, четырех пострадавших доставили в больницу, передает
пресс-служба МЧС.
Ранее сообщалось
о том, что семь человек получили ранения различной степени тяжести.
Оказалось, что на первом этаже трехэтажного медучреждения произошла вспышка газовоздушной смеси. Стены здания сильно повреждены.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели регионального управления МЧС, а также сотрудники МВД, СГБ, прокуратуры и других соответствующих служб.
Ведется предварительное расследование произошедшего.