https://uz.sputniknews.ru/20220211/v-bolnitse-andijana-progremel-moschnyy-vzryv--v-mchs-nazvali-prichiny-22678196.html

В больнице Андижана прогремел мощный взрыв — в МЧС назвали причины

В больнице Андижана прогремел мощный взрыв — в МЧС назвали причины

Стали известны подробности произошедшей трагедии в медицинской клинике Андижанской области.

2022-02-11T14:40+0500

2022-02-11T14:40+0500

2022-02-11T14:40+0500

происшествия

взрыв

больница

андижан

мчс

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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Несколько часов назад, в 11-30 по местному времени, в клинике, расположенной в сходе граждан махалли "Коракурпа" на территории Шахриханского района Андижанской области произошел мощный взрыв. Один человек погиб, четырех пострадавших доставили в больницу, передает пресс-служба МЧС. Ранее сообщалось о том, что семь человек получили ранения различной степени тяжести.Оказалось, что на первом этаже трехэтажного медучреждения произошла вспышка газовоздушной смеси. Стены здания сильно повреждены.Сейчас на месте происшествия работают спасатели регионального управления МЧС, а также сотрудники МВД, СГБ, прокуратуры и других соответствующих служб.Ведется предварительное расследование произошедшего.

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взрыв, больница, андижан, мчс