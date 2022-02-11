https://uz.sputniknews.ru/20220211/zakrytoe-chernoe-more-manevry-vmf-rossii--ne-ugroza-a-preduprejdenie-partneram-22689158.html

Закрытое Черное море: маневры ВМФ России – не угроза, а предупреждение "партнерам"

Закрытое Черное море: маневры ВМФ России – не угроза, а предупреждение "партнерам"

Военно-морские учения РФ в Черном море – региональный эпизод широкомасштабных маневров российского ВМФ в Мировом океане, оперативно-стратегическая демонстрация боевых возможностей немощным флотам европейских "партнеров".

2022-02-11T21:25+0500

2022-02-11T21:25+0500

2022-02-11T21:25+0500

колумнисты

военные учения

черное море

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В Черноморской акватории и прилегающих районах Азовского моря корабельные тактические группы ВМФ России 13 – 19 февраля проводят маневры с боевыми стрельбами. Морские тральщики ЧФ уже очистили фарватер, уничтожили условные морские мины, отработали задачи ПВО. Береговые противокорабельные комплексы "Бастион" (более 40 единиц техники) в Крыму и Краснодарском крае совершили марши в назначенные районы для ракетных стрельб по морским целям.Суммарный ракетный залп кораблей, субмарин и береговых ракетных комплексов ЧФ – более 200 боеголовок, до перезарядки комплексов. Только шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка" способны организовать скрытный одновременный удар 24 ракетами "Калибр". Столько же крылатых ракет могут одновременно отправить к целям три фрегата проекта 11356Р.Четыре малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М" добавят в залп ЧФ еще 32 "Калибра", а береговые комплексы "Бал" и "Бастион" – более высокоточных 130 ракет, способных поражать морские и наземные цели. Не говоря уже о том, что в первом залпе ракетных бригад с мобильными ОТРК "Искандер" в европейской части РФ – более 270 боеголовок, обычных или ядерных (до 50 килотонн) – по обстановке. На фоне этой ударной мощи позиции и вооружение иностранных войск НАТО в Восточной Европе – лагерь бойскаутов.Во взаимодействии с силами и средствами Черноморского флота экипажи Су-34 Южного военного округа 11 февраля уничтожили условные цели в стратосфере, и отработали уход от средств противовоздушной обороны "противника" на предельно малых высотах – около 100 м .В основных военно-морских базах ЧФ – Севастополе и Новороссийске – состоялось комплексное противодиверсионное учение с участием более 200 военнослужащих спецназа, с привлечением БПЛА, подводных средств разведки и надводных кораблей.Российские власти в оповещении NOTAM указали закрытые на время учений морские районы и воздушное пространство над ними. Однако слухи о полной блокаде украинского побережья сильно преувеличены. Кремль вчера заявил: "Военные маневры российских кораблей в акватории Черного моря производятся в строгом соответствии с международным морским правом". Впрочем, это не исключает вероятность провокаций НАТО в стиле британского эсминца HMS Defender, который ранее влез куда не положено и попал под обстрел и бомбардировку по курсу. Любой флот, который зайдет в Черное море с агрессивными намерениями в отношении РФ, будет оперативно уничтожен.В Одессе ждут десантОтряд больших десантных кораблей (БДК) ВМФ России совершил 7000-мильный переход из Балтийского в Черное море. В Севастополь 10 февраля прибыли БДК "Королев", "Минск", "Калининград" из состава Балтфлота, а также БДК "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк" из состава Северного флота. Корабли пополняют запасы, экипажи начинают решать задачи боевой подготовки. В связи с этим Киев призвал ВСУ быть готовыми к отражению морского десанта в Одессе.В эволюции операционных возможностей ВМФ России значение БДК постоянно возрастает. Боевые действия российских войск в Сирии подтвердили важность и необходимость современных больших десантных кораблей, способных оперативно перемещать войска и боевую технику на значительное расстояние. Ранее упомянутый "Петр Моргунов" – первый серийный корабль проекта 11711 (заложен в июне 2015 года). Новейшие десантные корабли этого проекта способны взять на борт 300 морских пехотинцев, 13 танков или 36 БМП, два вертолета трех различных специализаций в любом сочетании. Шесть российских БДК в Черном море способны одновременно перебросить на зачищенное ракетно-артиллерийским огнем побережье вероятного противника бригаду морской пехоты, около 80 танков или 200 БМП.Основное вооружение БДК проекта 11711 – две шестиствольные артиллерийские установки АК-630М "Дуэт" калибра 30 мм с радиолокационной системой управления огнем "Ласка" (обеспечивают противоракетную оборону в ближней зоне – до 4000 метров, скорострельность 10 тысяч выстрелов в минуту). Возможно размещение на борту ракетного оружия в 40-футовых контейнерах ("Калибр"). И все же страхи киевского режима преждевременны. До гипотетического вступления Украины в НАТО (или войск альянса на украинскую территорию) Одесса может спать спокойно. Мирную жизнь Восточной Европы под надуманным предлогом "российской угрозы" методично разрушает исключительно блок НАТО.Drang nach Osten 2022За год присутствие иностранных войск альянса в Черноморском регионе возросло на 60%, и генсек Йенс Столтенберг вчера заявил о дополнительном размещении в Румынии около 1000 военнослужащих США – с прицелом на Украину. А сегодня – вместе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом посетил военную базу "Михаил Когэлничану" в Констанце. И это не обещает сопредельной Молдове ничего хорошего.Продолжается переброска подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии Пентагона в Польшу. Киев и Варшава согласовывают планы размещения польских войск на украинской территории – в Ковеле, Луцке, Стрые и Мукачево. Обсуждается формирование агрессивного "малого союза" Украины, Польши и Великобритании. А когда послы России в Бухаресте и других европейских столицах акцентируют внимание местного населения на реальных угрозах, правду стараются не замечать, или вызывают российских дипломатов в МИД для внушений и корректировок.Западным "партнерам" очень мешает Конвенция Монтрё, серьезно ограничивающая водоизмещение и время пребывания в Черноморской акватории боевых кораблей нечерноморских стран НАТО. "Освободить" реггион от всех правил – давняя мечта американцев, но обойти или отменить конвенцию пока не получается.Альянс всячески старается раскачать региональный мир – вскоре ВМС Украины получат британские противокорабельные ракеты – не первой свежести, но для провокаций сгодятся. Продолжаются массированные поставки Киеву непроверенного в боевых условиях американского вооружения. Усиливается милитаристская риторика в отношении Донбасса. По указанию Вашингтона киевский режим откровенно саботирует реализацию Минских договоренностей.Очередной раунд переговоров в Нормандском формате вчера завершился безрезультатно. По информации руководителя СВР России Сергея Нарышкина, Киев разрабатывает план силового захвата мятежных территорий – ВСУ, СБУ, иностранные наемники и отряды джихадистов готовятся к наступлению.Напомню, в Донбассе проживают более 720 тысяч граждан РФ – Москва неизбежно отреагирует на любую попытку геноцида мирного населения. И не случайно Госдеп вновь требует от граждан США срочно покинуть территорию Украины, а фракции Госдумы РФ обсуждают военные поставки и признание ДНР и ЛНР. Угрозу эскалации на востоке Украины видят и в ОДКБ.Спасение ЕвропыОбъективно РФ стремится выдавить США из Старого света, и этим спасти европейцев от бедствий термоядерной войны. "Большой сбор" трех могущественных ракетных крейсеров ВМФ России в Средиземном море (впервые в новейшей истории) – убедительное предупреждение американским "партнерам" (6-му Флоту ВМС США): Москва не отступит от своих требований неделимой и равной безопасности, и асимметрично ответит на каждый выстрел в Европе. Собственно, войска НАТО в большей степени приспособлены к срочной эвакуации, а не к войне с высокотехнологичным противником. Вашингтону и Брюсселю необходимо какое-то время, чтобы вернуться в сложившуюся реальность многополярного мира, это психологически непросто.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что учения в Средиземноморье "будут проводиться на постоянной основе". Маневрами ВМФ России с привлечением 140 боевых кораблей и около 10 тысяч военнослужащих сегодня охвачены районы Северного и Охотского морей, Атлантического и Тихого океанов.Москва никому не угрожает, и все же, рост военной активности и дальнейшее расширение НАТО – прямой путь к войне с Россией, которая способна стереть с земли Вашингтон и Брюссель. Конфликт между коллективным Западом и Российской Федерацией опасен для всей планеты.Командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харригян 10 февраля заявил, что планирование и переброска средств для защиты союзников по НАТО в случае российской агрессии уже ведется – авиабаза Рамштайн готова к непредвиденным ситуациям с РФ, но не к "наихудшему сценарию".Наихудшее в статье для The Nation отразил нобелевский лауреат, доктор медицинских наук Айра Хелфанд: "В случае расползания конфликта за пределы границ Украины в боевые действия вступит НАТО, и разгорится крупная война с привлечением ядерных ВС". Ученый прогнозирует 78 миллионов жертв в США в первые полчаса, если РФ использует хотя бы 300 ядерных боеголовок из своих 3500. В результате будет разрушена вся американская инфраструктура. В течение нескольких месяцев подавляющее большинство населения США умрет от голода, лучевой болезни и эпидемических заболеваний. Аналогичные потери и разрушения угрожают Канаде, большинству европейских стран. Стоят ли такие жертвы реализации некоего "права наций на самоопределение в НАТО" в ущерб другим нациям? Вопрос риторический.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenko

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военные учения, черное море