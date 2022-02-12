"Аферист из Tinder" представлялся сыном миллиардера родом из Узбекистана — фото
12:33 12.02.2022 (обновлено: 13:05 12.02.2022)
О чем этот фильм и почему все сейчас его обсуждают, разбираемся в материале.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В начале февраля Netflix выпустил документальный фильм "Аферист из Tinder".
Хотя с премьеры прошло совсем мало времени, картину уже называют самой скандальной в 2022 году.
В фильме рассказывается реальная история о мошеннике, который знакомился с девушками через популярное приложение Tinder.
La app @Tinder según informa #Variety eliminó al estafador Shimon Hayut, quien hacía creer a las mujeres que conocía en Tinder que era Simon Leviev, hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev.— Paula Montero (@pauvalpa) February 7, 2022
Solo es un sujeto que no sabe trabajar dignamente!#ElEstafadorDeTinder pic.twitter.com/dPQtlG5ncO
Настоящее имя ловеласа — Шимон Хают. Однако новым знакомым он представлялся Саймоном Леваевым — якобы родственником бизнесмена Льва Леваева, более известным, как Бриллиантовый король.
Tinder Swindler Simon Leviev Claimed To Be The Son Of A Diamond Billionaire. Meet The Very Real (And Very Rich) Lev Leviev. https://t.co/GQWcfnGKdk #TinderSwindler #Netflix pic.twitter.com/dgJ22j4Qkd— Forbes (@Forbes) February 9, 2022
Далее схема была такая: "Саймон" заводил романтические отношения c девушками и красиво за ними ухаживал: водил по роскошным ресторанам, катал на яхтах, дарил огромные букеты.
Затем ловелас инсценировал свое похищение, чтобы девушки платили за него выкуп.
Влюбленные спутницы были готовы отдать миллионы, а некоторые даже брали кредиты, чтобы вызволить своего возлюбленного из плена.
Фильм уже возглавил рейтинг Netflix и стал самым обсуждаемым в этом месяце.
¿Quién es Lev Leviev, el multimillonario y dueño de LLD Diamonds por cuyo hijo se hacía pasar el "estafador de Tinder"? pic.twitter.com/6qvpLtJ9jw— Forbes Argentina (@forbesargentina) February 7, 2022
Зрителям стало интересно узнать, кто же такой Лев Леваев, родственником которого представился мошенник. Оказалось, что миллиардер является уроженцем Узбекистана.
Леваев родился в Ташкенте в семье бухарских евреев и сумел вырасти с должности шлифовщика алмазов до владельца крупнейшего производителя бриллиантов LLD Diamonds.
Сейчас он проживает с семьей в России, а его состояние оценивается в 1 миллиард долларов, согласно рейтингу Forbes.
Сам Лев Леваев заявил, что Шимон Хают не является его сыном и даже дальним родственником. В действительности 65-летний предприниматель много лет женат и воспитывает девятерых детей.
Однако об этом мало говорит на публике. Это и позволило мошеннику долгое время представляться его ближайшим родственником.