https://uz.sputniknews.ru/20220212/aferist-iz-tinder-predstavlyalsya-synom-milliardera-rodom-iz-uzbekistana-22692249.html

"Аферист из Tinder" представлялся сыном миллиардера родом из Узбекистана — фото

"Аферист из Tinder" представлялся сыном миллиардера родом из Узбекистана — фото

"Аферист из Tinder" от Netflix — это реальная история мошенника, который представлялся родственником миллиардера. Кем же оказался этот олигарх?

2022-02-12T12:33+0500

2022-02-12T12:33+0500

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В начале февраля Netflix выпустил документальный фильм "Аферист из Tinder". Хотя с премьеры прошло совсем мало времени, картину уже называют самой скандальной в 2022 году. В фильме рассказывается реальная история о мошеннике, который знакомился с девушками через популярное приложение Tinder. Настоящее имя ловеласа — Шимон Хают. Однако новым знакомым он представлялся Саймоном Леваевым — якобы родственником бизнесмена Льва Леваева, более известным, как Бриллиантовый король.Далее схема была такая: "Саймон" заводил романтические отношения c девушками и красиво за ними ухаживал: водил по роскошным ресторанам, катал на яхтах, дарил огромные букеты.Затем ловелас инсценировал свое похищение, чтобы девушки платили за него выкуп.Влюбленные спутницы были готовы отдать миллионы, а некоторые даже брали кредиты, чтобы вызволить своего возлюбленного из плена.Зрителям стало интересно узнать, кто же такой Лев Леваев, родственником которого представился мошенник. Оказалось, что миллиардер является уроженцем Узбекистана.Леваев родился в Ташкенте в семье бухарских евреев и сумел вырасти с должности шлифовщика алмазов до владельца крупнейшего производителя бриллиантов LLD Diamonds. Сейчас он проживает с семьей в России, а его состояние оценивается в 1 миллиард долларов, согласно рейтингу Forbes.Сам Лев Леваев заявил, что Шимон Хают не является его сыном и даже дальним родственником. В действительности 65-летний предприниматель много лет женат и воспитывает девятерых детей.Однако об этом мало говорит на публике. Это и позволило мошеннику долгое время представляться его ближайшим родственником.

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