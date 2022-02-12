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Что происходит с организмом, если вы просыпаетесь по ночам
Что происходит с организмом, если вы просыпаетесь по ночам
Врач-сомнолог Александр Мельников подробно объяснил, о чем говорит внезапное пробуждение в темное время суток.
2022-02-12T22:00+0500
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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Многие люди жалуются на то, что без каких-либо причин просыпаются по ночам. Что означают подобные пробуждения, агентству "Прайм" рассказал врач-сомнолог, специалист по медицине сна Александр Мельников.По его словам, если человек просыпается по ночам, это может говорить о бессоннице. Прежде всего важно понять, насколько часто происходит прерывание ночного сна.Однако здесь играет большое значение время, за которое человек засыпает вновь. Если ему не удается быстро уснуть, это признак бессонницы.Кроме того, как советует Мельников, нужно обратить внимание на причину пробуждений и задуматься, чувствуете ли вы себя отдохнувшим утром. Если нет, это повод заняться исследованием сна, убежден медик.Читайте также:
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сон, врач

Что происходит с организмом, если вы просыпаетесь по ночам

22:00 12.02.2022
© Depositphotos / Bacho123456Ночник и будильник у кровати
Ночник и будильник у кровати - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2022
© Depositphotos / Bacho123456
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Прежде всего важно понять, насколько часто происходит прерывание сна, считает врач-сомнолог Александр Мельников.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Многие люди жалуются на то, что без каких-либо причин просыпаются по ночам.
Что означают подобные пробуждения, агентству "Прайм" рассказал врач-сомнолог, специалист по медицине сна Александр Мельников.
По его словам, если человек просыпается по ночам, это может говорить о бессоннице. Прежде всего важно понять, насколько часто происходит прерывание ночного сна.
"Несколько коротких пробуждений за ночь — это норма", — объясняет врач.
Однако здесь играет большое значение время, за которое человек засыпает вновь. Если ему не удается быстро уснуть, это признак бессонницы.
Кроме того, как советует Мельников, нужно обратить внимание на причину пробуждений и задуматься, чувствуете ли вы себя отдохнувшим утром.
Если нет, это повод заняться исследованием сна, убежден медик.
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