https://uz.sputniknews.ru/20220212/nanotexnologii-i-drony-kakie-startapy-razvivayut-uzbekistan-i-rossiya-22661216.html

Нанотехнологии и дроны: какие стартапы связывают Узбекистан и Россию

Нанотехнологии и дроны: какие стартапы связывают Узбекистан и Россию

О супертехнологичных проектах российских и узбекских ученых читайте в нашем материале.

2022-02-12T18:40+0500

2022-02-12T18:40+0500

2022-02-12T18:40+0500

общество

стартап

ученые

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В Министерстве инновационного развития (Мининноваций) рассказали о результатах своей деятельности с 2017 по 2021 годы, представив Национальный доклад по науке и инновациям. Одним из пунктов документа является сотрудничество Узбекистана и России в области стартапов. Тысяча рабочих местТермин "стартап" появился в мировой экономике еще в 1976 году. Он означает коммерческий проект, основанный на определенной идее, которая, впрочем, требует финансирования для развития. Так, на сегодняшний день Мининноваций профинансировало 139 стартапов. Это проекты в сфере здравоохранения, информационных технологий, сельского хозяйства, транспортной энергетики, строительства, питания.Особый интерес к стартапам проявляет молодежь, отмечают в ведомстве – 50% бизнес-идей поступает именно от молодых предпринимателей."Общая стоимость всех стартапов составила 91,1 млрд сумов. В результате удалось создать более 1100 новых рабочих мест", – рассказал Sputnik начальник управления формирования и развития стартап-экосистемы Министерства инновационного развития Азизбек Илхамов.Развивая здравоохранениеСреди 139 стартапов есть ряд проектов, которые молодые узбекистанские ученые развивают вместе с российскими коллегами. Например, Мининноваций сотрудничает с Фондом содействия инновациям России. Ведомства совместно организовали два международных конкурса, в результате которых четыре стартапа получили финансирование общей стоимостью в почти 4 млрд сумов. Из них два проекта относятся к сфере здравоохранения, третий – к информационным, а четвертый – к химическим технологиям.Если говорить о бизнес-идеях, связанных со здравоохранением, то один проект реализуется вместе с российской компанией "Гамматех". Данная компания занимается поставками и обслуживанием радиофармацевтического оборудования, которое помогает медикам получить наиболее подробную информацию об особенностях различных видов опухолей.Узбекистанский стартап как раз связан с производством химического элемента Германия-68 (Ge-68). Во всем мире его требуется в два раза больше, чем сейчас производят. Дело в том, что данное вещество используется в диагностике онкологических заболеваний методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ)."В настоящее время авторы проекта работают над внедрением технологии производства Германия-68. К 2023 году проект станет самоокупаемым", – рассказали в министерстве.Помогут дроныЕще один интересный стартап – это мобильный комплекс мониторинга, ситуационного анализа и оповещения труднодоступных объектов при помощи беспилотников и ГИС-технологий.Геоинформационная система (ГИС) занимается сбором, обработкой, моделированием и анализом пространственных данных. Данный проект узбекистанские разработчики развивают с российской компанией "ИНКОМ", работающей в этом направлении с 1990 года."Эту технологию будет использовать специальный дрон, который сможет оперативно предоставлять информацию из мест, где произошла чрезвычайная ситуация. Кроме того, он будет способен контролировать пограничную зону", – сообщается в описании проекта.В чем заключается инновационность стартапа в масштабах СНГ? Беспилотник будет оперативно сообщать информацию всем службам безопасности, в том числе и пожарным службам, и пограничным войскам – в то время, как в России этот дрон пока используют только пожарные, уточняет Азизбек Илхамов. Яшнабадский технопарк и Сколково В 2020 году 25 узбекистанских стартап-компаний приняли участие в программе "Софтлендинг", которую проводит Инновационный центр "Сколково" в Москве. Узбекистан представил проекты в области медицины, сельского хозяйства, IT, энергоэффективности и промышленных технологий.Цель "Софтлендинга" – помочь малым и средним компаниям добиться успеха на российском рынке. Победителем программы стал стартап в области нанотехнологий, основанный командой Яшнабадского технопарка.Руководит проектом молодой инженер Султан Абидов. К слову, в этом году он получил звание "Студент года". Султан учится в Ташкентском государственном техническом университете имени И. Каримова по направлению "Электроника и автоматика"."Сколково открывает перспективы и возможности. В частности, это льготы, которые там предоставляют, – рассказывает Султан Абидов. – Кроме того, если проект становится резидентом (резидент "Сколково" – это компания, которая занимается инновационной деятельностью и благодаря этому получает налоговые льготы – Sputnik), то на начальном этапе выделяют до 5 млн рублей на коммерческие расходы, а также у вас появляется там свое рабочее место. Там ведь целый город со своей инфраструктурой. Есть школа, детский сад, т.е. все, чтобы жить с семьей". Подобные программы представляют большую ценность для узбекистанских разработчиков, считает начальник отдела информационно-коммуникационных технологий Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития Денис Елькин."Все это, конечно же, поможет стартапам продвигаться, развиваться и стать коммерчески успешными", – говорит он.Международное признаниеК слову, команда, возглавляемая Султаном Абидовым действительно активно развивается – инженеры разработали несколько устройств.Одно из них помогает обеззараживать и удалять неприятный запах с детских игрушек, документов, денег, обуви, продуктов при комнатной температуре. "Принцип работы основан на использовании каталитического нано-фильтра без ультрафиолета и озона. Фильтр активируется при дневном свете, задерживает и уничтожает 99,9% бактерий. Аналогично работает и наш настольный воздухоочиститель и обеззараживатель. Кстати, он уже есть в 12 школах Ташкента", – рассказывает Султан Абидов.Он также добавил, что испытания устройств проводились в лабораториях Южной Кореи и Центра передовых технологий при Мининноваций в Узбекистане. Команде уже поступило предложение о резидентстве в "Сколково", рассказывает Султан Абидов. Теперь инженеры собирают документы и планируют постепенно выходить на рынок России и СНГ. А пока меморандум о сотрудничестве команда подписала с партнерами из Азербайджана. В Баку разработчики наладят сборку своей продукции на базе совместного предприятия.Стартаперы Узбекистана достигают очевидных успехов, и, как отмечают в Мининноваций, сегодня стране необходим закон, касающийся стартап-проектов.“В ряде нормативно-правовых документов используется термин "стартап", но отсутствует его целостное определение. Поэтому необходима разработка "Закона о стартапах", решающего эту проблему и определяющего концепцию стартапа”, – рассказали в ведомстве. Кроме того, документ поможет сформировать класс этих субъектов, уверен Азизбек Илхамов. По его мнению, принятие закона также откроет стартап-проектам перспективы в правовой, организационной и инвестиционной сферах.

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

стартап, ученые