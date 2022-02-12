https://uz.sputniknews.ru/20220212/uzbekskie-loshadi-karabairy-gotovyatsya-pokorit-mir--video-22699347.html

Узбекские лошади-карабаиры готовятся покорить мир — видео

Узбекские лошади-карабаиры готовятся покорить мир — видео

У скакунов из Узбекистана появилась перспектива выйти на международный рынок. Они выносливые, компактные и невысокого роста — идеальные для спорта. Подробности — в видео.

2022-02-12T20:30+0500

2022-02-12T20:30+0500

2022-02-12T20:30+0500

видео

лошади

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0c/22699317_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5481be3bedab996850d829fc0e08e244.jpg

Эти лошади являются неотъемлемой частью узбекского национального наследия. Их, в частности, разводят на ферме "Машъал корабайир", на которой побывал корреспондент Sputnik.В последние годы у скакунов появилась перспектива выйти на международный рынок. Благодаря своим скаковым качествам — выносливости, компактности и невысокому росту — они идеально подходят для такого вида спорта, как конное поло, и могут составить конкуренцию главному поставщику лошадей в этом спорте — Аргентине. Кроме того, карабаиры прекрасно адаптируются к любому климату: они комфортно себя чувствуют и при российских морозах, и в арабской жаре.Они также отлично приживаются в горных местностях, пустынях, снежных степях.Как разводят в Узбекистане лошадей карабаирской породы и какие перспективы у них есть на мировом рынке — смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

лошади, узбекистан, видео