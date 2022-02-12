https://uz.sputniknews.ru/20220212/uzbekskie-loshadi-karabairy-gotovyatsya-pokorit-mir--video-22699347.html
Узбекские лошади-карабаиры готовятся покорить мир — видео
Узбекские лошади-карабаиры готовятся покорить мир — видео
У скакунов из Узбекистана появилась перспектива выйти на международный рынок. Они выносливые, компактные и невысокого роста — идеальные для спорта. Подробности — в видео.
2022-02-12T20:30+0500
2022-02-12T20:30+0500
2022-02-12T20:30+0500
видео
лошади
узбекистан
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Эти лошади являются неотъемлемой частью узбекского национального наследия. Их, в частности, разводят на ферме "Машъал корабайир", на которой побывал корреспондент Sputnik.В последние годы у скакунов появилась перспектива выйти на международный рынок. Благодаря своим скаковым качествам — выносливости, компактности и невысокому росту — они идеально подходят для такого вида спорта, как конное поло, и могут составить конкуренцию главному поставщику лошадей в этом спорте — Аргентине. Кроме того, карабаиры прекрасно адаптируются к любому климату: они комфортно себя чувствуют и при российских морозах, и в арабской жаре.Они также отлично приживаются в горных местностях, пустынях, снежных степях.Как разводят в Узбекистане лошадей карабаирской породы и какие перспективы у них есть на мировом рынке — смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
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MIA „Rosiya Segodnya“
лошади, узбекистан, видео
Узбекские лошади-карабаиры готовятся покорить мир — видео
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Карабаиры относятся к традиционным породам, которые с древности разводят в Центральной Азии.
Эти лошади являются неотъемлемой частью узбекского национального наследия. Их, в частности, разводят на ферме "Машъал корабайир", на которой побывал корреспондент Sputnik
.
В последние годы у скакунов появилась перспектива выйти на международный рынок.
Благодаря своим скаковым качествам — выносливости, компактности и невысокому росту — они идеально подходят для такого вида спорта, как конное поло, и могут составить конкуренцию главному поставщику лошадей в этом спорте — Аргентине.
Кроме того, карабаиры прекрасно адаптируются к любому климату: они комфортно себя чувствуют и при российских морозах, и в арабской жаре.
Они также отлично приживаются в горных местностях, пустынях, снежных степях.
Как разводят в Узбекистане лошадей карабаирской породы и какие перспективы у них есть на мировом рынке — смотрите в видео Sputnik Узбекистан
.