https://uz.sputniknews.ru/20220213/komiljon-tuxtaev-startoval-na-olimpiade-v-pekine-22704969.html

Комилжон Тухтаев стартовал на Олимпиаде в Пекине — видео

Комилжон Тухтаев стартовал на Олимпиаде в Пекине — видео

От лидера гонки – швейцарского лыжника Марко Одерматта – Тухтаев отстает на 9,84 секунды.

2022-02-13T11:30+0500

2022-02-13T11:30+0500

2022-02-13T11:40+0500

зимняя олимпиада в пекине - 2022

узбекистан

олимпийские игры

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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Единственный представитель Узбекистана на зимней Олимпиаде в Пекине Комилжон Тухтаев выступил в своей дисциплине — гигантском слаломе, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.По итогам первой попытки заезда спортсмен занял 35 место из 89 (при том, что дистанцию прошли лишь 54 участника). От лидера – швейцарского лыжника Марко Одерматта – Комилжон отстает на 9,84 секунды. Вторая попытка должна была начаться в 10:45 по ташкентскому времени, однако позже объявили о том, что второй заезд начнется не раньше 12:00. Старт решено перенести из-за погодных условий – сейчас в Янцине, где расположена трасса для гигантского слалома, – сильный снегопад.Трасса, по которой будут спускаются спортсмены, покрыта искусственным снегом. На ней множество крутых поворотов. Высота точки старта – 1925 метров над уровнем моря, высота финишной точки – 1501 метр, вертикальная длина трассы: 424 метра.

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