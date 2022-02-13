https://uz.sputniknews.ru/20220213/v-turkmenistane-obyavleny-vneocherednye-vybory-prezidenta-22704104.html

В Туркменистане объявлены внеочередные выборы президента

В Туркменистане объявлены внеочередные выборы президента

Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что принял для себя "непростое решение", о котором пообещал объявить позднее.

2022-02-13T11:00+0500

2022-02-13T11:00+0500

2022-02-13T11:41+0500

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туркменистан

гурбангулы бердымухамедов

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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Глава дал официальное распоряжение республиканскому Центризбиркому (ЦИК) начать подготовку к внеочередным выборам президента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника председателя местной ЦИК Безиргена Караева.В ходе внеочередного заседания верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедов также назвал дату предстоящих выборов – 12 марта. Свое решение политик объяснил тем, что "дорогу к управлению государством нужно давать молодым руководителям".Бердымухамедов отметил, что два года назад "достиг возраста пророка" и в этой связи принял для себя "непростое решение", о котором пообещал объявить позднее.Президент Туркменистана избирается на семь лет. В соответствии с конституцией следующие выборы должны были состояться через два года.

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туркменистан, гурбангулы бердымухамедов