https://uz.sputniknews.ru/20220213/v-turkmenistane-obyavleny-vneocherednye-vybory-prezidenta-22704104.html
В Туркменистане объявлены внеочередные выборы президента
В Туркменистане объявлены внеочередные выборы президента
Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что принял для себя "непростое решение", о котором пообещал объявить позднее.
2022-02-13T11:00+0500
2022-02-13T11:00+0500
2022-02-13T11:41+0500
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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Глава дал официальное распоряжение республиканскому Центризбиркому (ЦИК) начать подготовку к внеочередным выборам президента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника председателя местной ЦИК Безиргена Караева.В ходе внеочередного заседания верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедов также назвал дату предстоящих выборов – 12 марта. Свое решение политик объяснил тем, что "дорогу к управлению государством нужно давать молодым руководителям".Бердымухамедов отметил, что два года назад "достиг возраста пророка" и в этой связи принял для себя "непростое решение", о котором пообещал объявить позднее.Президент Туркменистана избирается на семь лет. В соответствии с конституцией следующие выборы должны были состояться через два года.
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туркменистан, гурбангулы бердымухамедов
В Туркменистане объявлены внеочередные выборы президента
11:00 13.02.2022 (обновлено: 11:41 13.02.2022) Подписаться на
Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что принял для себя "непростое решение", о котором пообещал объявить позднее.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik.
Глава дал официальное распоряжение республиканскому Центризбиркому (ЦИК) начать подготовку к внеочередным выборам президента. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на помощника председателя местной ЦИК Безиргена Караева.
В ходе внеочередного заседания верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедов также назвал дату предстоящих выборов – 12 марта. Свое решение политик объяснил тем, что "дорогу к управлению государством нужно давать молодым руководителям".
Бердымухамедов отметил, что два года назад "достиг возраста пророка" и в этой связи принял для себя "непростое решение", о котором пообещал объявить позднее.
Президент Туркменистана избирается на семь лет. В соответствии с конституцией следующие выборы должны были состояться через два года.