https://uz.sputniknews.ru/20220213/xudojnitsa-saodat-ismailova-primet-uchastie-v-venetsianskom-biennale-22642576.html
Художница Саодат Исмаилова примет участие в Венецианской биеннале
Художница Саодат Исмаилова примет участие в Венецианской биеннале
Многоэлементная инсталляция узбекистанки традиционно будет посвящена магии числа сорок.
2022-02-13T18:30+0500
2022-02-13T18:30+0500
2022-02-13T18:15+0500
общество
художник
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0b/17680894_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2ea4e8d52557c9f3a8c10b6fca7c7b1.jpg
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В этом году 59-й Венецианский биеннале современного искусства пройдет с 23 апреля по 27 ноября. В главной выставке международной биеннале также примет участие художница Саодат Исмаилова. Международное признание она получила не только благодаря своим уникальным инсталляциям, но и авторскому кино, которое всегда наполнено глубоким смыслом и философией.В центре творческого поиска Саодат Исмаиловой не только женский образ, но и стремление понять магию числа сорок. Практически все ее работы посвящены его тайне, которую она пытается разгадать.Тема и концепция арт-программы Венецианского биеннале этого года - "Молоко снов". Куратора выставки, итальянку Чечилию Алемани на это вдохновила детская книга британско-мексиканской художницы-сюрреалистки Леоноры Каррингтон с таким же названием.Художница примет участие в выставке как самостоятельная творческая единица. В этом году она станет единственной участницей из Центральной Азии.К сожалению, по правилам международной выставки, она не может разглашать детали своего проекта. Однако с корреспондентом Sputnik художница поделилась некоторыми подробностями.Как сообщили организаторы выставки, в этом году в Венецианском биеннале примут участие 213 художников из 58 стран.Для узбекистанки это не первое появление на форуме мирового искусства. В 2013 году в центральноазиатском павильоне Саодат Исмаилова показала свою знаменитую видеоинсталляцию "Зухра". Это статичная работа, представляющая собой видео, которое демонстрируют на экране из шелкового полотна, так чтобы его можно было смотреть с обеих сторон."Зухра – так в Центральной Азии называют планету Венеру. Согласно одной из легенд девушка по имени Зухра заснула и превратилась в звезду. Так вот на экране зритель видит спящую девушку и слышит ее сны и прошлое", - рассказала об инсталляции художница.Читайте также: Под музыку народов СНГ — узбекские мотивы прозвучали в Москве >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0b/17680894_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d667d0af89ede0253b316bce5b77e296.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
художник, узбекистан
Художница Саодат Исмаилова примет участие в Венецианской биеннале
Подписаться на
Многоэлементная инсталляция художницы традиционно будет посвящена магии числа сорок.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В этом году 59-й Венецианский биеннале современного искусства пройдет с 23 апреля по 27 ноября. В главной выставке международной биеннале также примет участие художница Саодат Исмаилова. Международное признание она получила не только благодаря своим уникальным инсталляциям, но и авторскому кино, которое всегда наполнено глубоким смыслом и философией.
В центре творческого поиска Саодат Исмаиловой не только женский образ, но и стремление понять магию числа сорок. Практически все ее работы посвящены его тайне, которую она пытается разгадать.
Тема и концепция арт-программы Венецианского биеннале этого года - "Молоко снов". Куратора выставки, итальянку Чечилию Алемани на это вдохновила детская книга британско-мексиканской художницы-сюрреалистки Леоноры Каррингтон с таким же названием.
"Мой проект для биеннале выбрали еще весной прошлого года. Это совершенно новая разработка. Чечилия нашла меня и пригласила участвовать в выставке. Как они выбирают участников – я не знаю. Но предполагаю, что определенная комиссия ищет и исследует современных художников и их работы", — рассказывает Саодат Исмаилова.
Художница примет участие в выставке как самостоятельная творческая единица. В этом году она станет единственной участницей из Центральной Азии.
К сожалению, по правилам международной выставки, она не может разглашать детали своего проекта. Однако с корреспондентом Sputnik художница поделилась некоторыми подробностями.
"Это многоэлементная видеоинсталляция. Моя новая работа состоит из нескольких экранов и четырехметрового полотна с узбекской вышивкой. Главная тема традиционно связана с числом сорок", - рассказывает Саодат Исмаилова.
Как сообщили организаторы выставки, в этом году в Венецианском биеннале примут участие 213 художников из 58 стран.
Для узбекистанки это не первое появление на форуме мирового искусства. В 2013 году в центральноазиатском павильоне Саодат Исмаилова показала свою знаменитую видеоинсталляцию "Зухра". Это статичная работа, представляющая собой видео, которое демонстрируют на экране из шелкового полотна, так чтобы его можно было смотреть с обеих сторон.
"Зухра – так в Центральной Азии называют планету Венеру. Согласно одной из легенд девушка по имени Зухра заснула и превратилась в звезду. Так вот на экране зритель видит спящую девушку и слышит ее сны и прошлое", - рассказала об инсталляции художница.