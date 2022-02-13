https://uz.sputniknews.ru/20220213/xudojnitsa-saodat-ismailova-primet-uchastie-v-venetsianskom-biennale-22642576.html

Художница Саодат Исмаилова примет участие в Венецианской биеннале

Художница Саодат Исмаилова примет участие в Венецианской биеннале

Многоэлементная инсталляция узбекистанки традиционно будет посвящена магии числа сорок.

2022-02-13T18:30+0500

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общество

художник

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В этом году 59-й Венецианский биеннале современного искусства пройдет с 23 апреля по 27 ноября. В главной выставке международной биеннале также примет участие художница Саодат Исмаилова. Международное признание она получила не только благодаря своим уникальным инсталляциям, но и авторскому кино, которое всегда наполнено глубоким смыслом и философией.В центре творческого поиска Саодат Исмаиловой не только женский образ, но и стремление понять магию числа сорок. Практически все ее работы посвящены его тайне, которую она пытается разгадать.Тема и концепция арт-программы Венецианского биеннале этого года - "Молоко снов". Куратора выставки, итальянку Чечилию Алемани на это вдохновила детская книга британско-мексиканской художницы-сюрреалистки Леоноры Каррингтон с таким же названием.Художница примет участие в выставке как самостоятельная творческая единица. В этом году она станет единственной участницей из Центральной Азии.К сожалению, по правилам международной выставки, она не может разглашать детали своего проекта. Однако с корреспондентом Sputnik художница поделилась некоторыми подробностями.Как сообщили организаторы выставки, в этом году в Венецианском биеннале примут участие 213 художников из 58 стран.Для узбекистанки это не первое появление на форуме мирового искусства. В 2013 году в центральноазиатском павильоне Саодат Исмаилова показала свою знаменитую видеоинсталляцию "Зухра". Это статичная работа, представляющая собой видео, которое демонстрируют на экране из шелкового полотна, так чтобы его можно было смотреть с обеих сторон."Зухра – так в Центральной Азии называют планету Венеру. Согласно одной из легенд девушка по имени Зухра заснула и превратилась в звезду. Так вот на экране зритель видит спящую девушку и слышит ее сны и прошлое", - рассказала об инсталляции художница.Читайте также: Под музыку народов СНГ — узбекские мотивы прозвучали в Москве >>

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

художник, узбекистан